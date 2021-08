Bon départ pour Carlota Ciganda et Azahara Muñoz au golf

in

Les représentantes espagnoles au tournoi de golf féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la femme de Pampelune Carlota Ciganda et la malagueña Azahara Munoz, ils ont signé des cartes de 68 (-3) et 69 (-2) coups, n’être qu’à deux et trois du premier leader, la Suédoise Madelene Sagstrom, auteur d’un 66 tours (5 sous le par).

Ciganda a commencé très fort, avec un birdie à un, mais deux bogeys sur les trous 3 et 4 ont commencé à l’inquiéter. Il a définitivement commencé à redresser le parcours avec des birdies sur les trous 8, 9, 11 et 12, ces deux derniers avec deux longs putts. Il a ralenti avec un bogey à 16, rapidement amendé avec un birdie à 17 pour terminer avec la normale à 18.

Azahara Muñoz a perdu 3 dans les neuf premiers trous de sa ronde avec trois birdies sans erreur. Dans le deuxième neuf, il a eu deux sursauts, sous forme de bogeys à 10 et 17, mais avec un birdie à 13 entre les deux avec lequel il a clôturé son 69 plein d’espoir.

Né il y a 28 ans à Uppsala et a un titre sur le LPGA Tour (tournoi Gainbridge 2020), Sagstrom a signé une carte avec cinq birdies -quatre d’entre eux dans les neuf premiers trous de sa manche- et sans aucun échec pour prendre la tête sur le parcours est du Kasumigaseki Country Club, théâtre du tournoi ce mercredi et samedi.

L’Américain Nelly KordaNuméro un mondial, il a également réalisé cinq birdies, mais deux bogeys sur les trous 2 et 4 ont brouillé son parcours. Partage la deuxième place avec l’Indien Aditi Ashok.

A deux coups de Sagstrom, c’est le trio formé par Ciganda, la Finlandaise Matilda Castren et la numéro 2 du classement mondial féminin, la Sud-Coréenne Ko Jin Young. Tous les trois avec 68 coups sûrs (-3).

Le défenseur du titre obtenu il y a cinq ans à Rio de Janeiro, le également sud-coréen Park Imbee, a débuté avec un tour de 69 (-2) et partage la septième place avec sept autres joueurs, dont le quatrième mondial. , sa compatriote Kim Sei Young et Azahara Muñoz.