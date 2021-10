Bon diagnostic : former les ambulanciers paramédicaux avec les derniers outils technologiques

En fait, bien souvent, le dernier équipement de diagnostic ou la salle d’opération à la pointe de la technologie sont là, mais il n’y a pas de personnel qualifié pour faire fonctionner ces machines ou fournir les services d’assistance nécessaires.

LE SECTEUR DE LA SANTÉ INDIENNE présente une série de paysages contrastés. À une extrémité du spectre se trouvent les chaînes d’hôpitaux d’entreprise fastueuses de l’Inde offrant des soins de santé avancés soutenus par les derniers équipements de diagnostic dans les grandes villes. À l’autre extrémité se trouvent les établissements de santé publics appartenant à l’État dans les zones semi-urbaines et rurales, en proie à la vétusté des infrastructures et au manque d’équipements essentiels, et surtout, à la pénurie chronique de médecins et de personnel paramédical. En fait, bien souvent, le dernier équipement de diagnostic ou la salle d’opération à la pointe de la technologie sont là, mais il n’y a pas de personnel qualifié pour faire fonctionner ces machines ou fournir les services d’assistance nécessaires.

« Il y a une pénurie massive de professionnels paramédicaux en Inde », déclare Kunaal Dudeja, PDG et cofondateur de Virohan, une startup edtech dans le domaine de la santé qui propose une formation aux professionnels paramédicaux, tels que les techniciens en salle d’opération, les techniciens de laboratoire et les techniciens en radiologie. . « Le pays a besoin d’au moins 50 millions de professionnels paramédicaux pour travailler actuellement alors que le nombre est inférieur à 10 millions. Environ 90 % de ces 10 millions sont également actuellement non formés et non certifiés », ajoute-t-il.

Dudeja a créé Virohan en 2018 avec ses amis Nalin Saluja (CTO) et Archit Jayaswal (CFO), dans le but de combler ces lacunes et de renforcer l’écosystème indien de formation en soins de santé. « La mission de Virohan est de fournir un programme d’études à jour et axé sur la demande. Nous prévoyons d’éduquer plus d’un million d’étudiants d’ici 2025, grâce à notre plateforme d’apprentissage mixte », a-t-il déclaré. Comme il l’explique, l’idée est de convertir et de corriger l’échec de la formation, de corriger l’échec d’échelle, de rendre le système éducatif axé sur la demande, complètement évolutif, standardisé et de s’assurer que les résultats souhaités sont atteints.

Jusqu’à présent, Virohan a formé plus de 5 000 étudiants dans plus de 20 villes et affiche un taux de placement de plus de 91 %. Au milieu de la pandémie mondiale, l’entreprise connaît une augmentation de 130 % du nombre d’étudiants inscrits, passant d’environ 1 100 étudiants par an à environ 2 600 étudiants pour l’année se terminant en mars 2021. Elle a également enregistré une augmentation de 20 % à 48 % de la proportion d’inscriptions féminines. .

Anshuman Nandeshwar, basé à Nagpur, est l’un de ces étudiants qui a pu gagner sa vie de manière progressive grâce à la pile de compétences technologiques de Virohan. Inscrit à une formation d’un an de technicien en radiologie à Virohan, il a suivi six mois de cours théoriques qui ont développé sa personnalité, enrichi ses connaissances et affiné ses compétences professionnelles. Il a également effectué un stage de six mois chez Virohan pour lui donner une exposition pratique de niveau industriel. Il a effectué un stage au centre de diagnostic Galaxy et à l’hôpital Kunaal de Manaspur respectivement pendant trois mois chacun, où il a appris les opérations et la facilitation dans les centres de diagnostic et les hôpitaux, ainsi que l’utilisation et l’entretien de divers équipements médicaux. Après ses stages, il a été placé à l’hôpital New Era via le canal d’agrégation d’emplois de Virohan. Actuellement, il est placé à l’hôpital SureTech en tant que technicien en radiologie et développe également ses compétences en tant que technicien en tomodensitométrie et en IRM. Tout au long de son parcours professionnel, Virohan a constamment consulté et ouvert la voie à un gagne-pain progressif et lui a permis d’obtenir une augmentation de salaire de 300 % depuis son premier emploi.

Fondamentalement, Virohan a développé une pile technologique propriétaire de bout en bout pour regrouper les prestataires de formation et standardiser les opérations de la mobilisation, de la formation aux stages, appelée kit myClassroom. Les cours sont animés par des animateurs qui utilisent l’application myClassroom et tous les étudiants utilisent l’application myCareer, à la fois à l’intérieur et à la maison, qui prend plusieurs points de données de la classe qui sont ensuite analysés par une équipe de scientifiques des données pour fournir des interventions personnalisées aux étudiants qui besoin d’eux. En plus des connaissances théoriques, les étudiants suivent une formation pratique de cinq à six mois dans des hôpitaux de renom. Elle propose désormais des formations diplômantes de technicien médical d’urgence, technicien de laboratoire médical, technicien de bloc opératoire, d’administration hospitalière et de technicien en radiologie.

La startup a également construit une solution d’agrégation d’emplois pour l’agrégation de la demande et la prévision d’emplois par géographie et par métier ; il a noué des partenariats avec des acteurs de l’industrie tels que GE Healthcare, Siemens Healthineers, Lenskart, etc., qui permettent aux étudiants d’être exposés aux dernières technologies médicales et équipements de diagnostic.

Selon Dudeja, Virohan a connu une croissance 3X au cours des derniers exercices et a levé un total de 3 millions de dollars lors des tours de table et de série A avec des capital-risqueurs de renom sur sa table de capitalisation composée de la Fondation Elea pour l’éthique dans la mondialisation, Rebright Partners, Yunus Fondation d’entreprise sociale et Artha Leasing. Il a également reçu un montant non divulgué sous forme de subvention de la Fondation Wadhwani et d’ACT pour élargir sa bibliothèque de contenu et ses offres de produits. À l’avenir, Virohan a l’intention de développer jusqu’à 160 centres dans 35 villes à travers l’Inde et de former au moins un million d’étudiants d’ici 2025.

