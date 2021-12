Bon esprit: les ventes d’IMFL pourraient atteindre les niveaux d’avant Covid d’ici la fin de l’exercice CIABC

Amar Sinha, directeur de l’exploitation de Radico Khaitan, a déclaré que la plupart des États indiens affichent une croissance au cours de la dernière année et que les gouvernements des États ont également étendu le soutien nécessaire et les politiques favorables aux entreprises.

La consommation de boissons alcoolisées dans le pays se redresse et atteindra probablement les niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’exercice.

Les ventes d’alcools étrangers fabriqués en Inde (IMFL) au cours des six premiers mois de l’exercice en cours ont augmenté de 23% en glissement annuel et devraient se redresser davantage au cours du trimestre d’octobre à décembre à l’occasion de la saison des fêtes, selon la Confédération des Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC), l’organe représentatif des principales sociétés indiennes de boissons alcoolisées.

Les ventes d’IMFL avaient diminué de 12% en glissement annuel au cours de l’exercice 21 en raison du verrouillage et de l’augmentation des taxes. Les ventes totales de produits IMFL en 2020-2021 étaient de 305 millions de caisses (9 litres chacune).

«Le trimestre d’avril à juin a connu une croissance supérieure à 50 % en grande partie en raison d’une base réduite en 2020-21… Au cours du trimestre de juillet à septembre, la croissance des ventes s’est normalisée à un niveau plus durable (+8 %) par rapport à l’année précédente. Il convient de rappeler qu’au cours de l’année précédente (2020), cette période n’a connu aucune fermeture due à Covid, sauf dans le commerce dans certains États », a déclaré Vinod Giri, directeur général de la CIABC.

Il a déclaré que le gouvernement et l’industrie étaient mieux préparés cette année pour atténuer l’impact de Covid-19.

Amar Sinha, directeur de l’exploitation de Radico Khaitan, a déclaré que la plupart des États indiens affichent une croissance au cours de la dernière année et que les gouvernements des États ont également étendu le soutien nécessaire et les politiques favorables aux entreprises.

« Le début de l’exercice a été sur une note incertaine en raison du pic de la deuxième vague. Au deuxième trimestre de l’exercice, le marché était sur la voie de la reprise. Il s’est accéléré en raison de la nature temporaire des restrictions imposées par Covid, de l’émergence du commerce électronique et de l’augmentation de la consommation à domicile », a-t-il déclaré.

Selon Investec Capital Services, on estime que le marché de l’IMFL de 335 millions de caisses en Inde a augmenté de 5 % TCAC en valeur au cours des cinq dernières années. Malgré une démographie favorable et une premiumisation continue, les raisons de la croissance plus faible sont liées à la réglementation et à la fiscalité.

« Bien que les ventes se soient considérablement redressées par rapport à l’année précédente, elles n’ont pas encore effacé l’effet Covid-19. Par rapport à la période précédant la pandémie, c’est-à-dire avril-septembre 2019, les ventes d’IMFL sur l’ensemble de l’Inde accusent toujours un retard de 13 %. Cependant, certains États ont battu cette tendance et sont en avance sur l’époque pré-Covid », a déclaré Giri.

« En outre, le fait que de nombreux États aient retiré la taxe Covid-19 imposée en 2020-21 et que de nouvelles taxes n’aient pas été imposées en raison de la pandémie cette fois, a aidé à la reprise des ventes », a-t-il déclaré.

