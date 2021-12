Bon Jovi affronte Ozzy Osbourne sur Clash of the Cover Bands

Ozzy Osbourne contre Bon Jovi Cover Band FINAL Battle

Les concurrents du Clash of the Cover Bands continuent d’impressionner !

Le tout nouvel épisode d’E! la série oppose deux des groupes de rock les plus emblématiques de tous les temps, et ce n’était pas surprenant lorsque le trio de juges—entraîneur de Meghan, Adam Lambert et Esther doyenne— Se sont retrouvés émerveillés par les deux.

Comme le montre l’extrait ci-dessus du dernier round de bataille de Clash, le premier était Ozzy Osbourne groupe hommage Crazy Babies Ozzy Rebourne. Ils ont fait tomber la maison avec leur interprétation de « Mama, I’m Coming Home », et il était clair que le public était particulièrement ébloui par le chanteur principal. Boyd « Ozzy » Quinton.

« Je vous aime tous! » a-t-il crié à la foule, et à sa grande surprise, Trainor a répondu en criant: « Nous vous aimons en retour! »

Sur scène, le groupe est rapidement remplacé par un groupe tout aussi impressionnant connu sous le nom de Glissant lorsqu’il est mouillé – L’ultime hommage à Bon Jovi, et bientôt, toute la salle chantait « You Give Love a Bad Name ».