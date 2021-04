Bon Jovi annonce la série de concerts Encore Drive-In Nights 2021

Bon Jovi a annoncé sa série de concerts 2021 Encore Drive-In Nights. Le 22 mai, une performance exclusive du groupe sera diffusée dans plus de 300 ciné-parcs et théâtres en plein air aux États-Unis, au Canada et en Irlande. Des projections seront également organisées dans certains cinémas du monde entier.

Les billets pour le spectacle Drive In-Nights de Bon Jovi seront disponibles à partir du 29 avril et peuvent être trouvés sur le site officiel du groupe.

En parlant de l’événement, Walter Kinzie, PDG d’Encore Drive-In Nights, a déclaré: «Bon Jovi est une icône mondiale et nous sommes très heureux que le groupe lance sa saison de concerts 2021! La pandémie nous a appris qu’il existe de nouvelles avenues pour le divertissement en direct et ce modèle est l’une des options les plus sûres et les plus innovantes pour des événements amusants de classe mondiale pour toute la famille. Il y a des millions de fans qui n’assistent généralement pas aux spectacles en direct, que ce soit parce qu’ils vivent loin des grandes arènes de tournée ou à cause du coût. Les artistes peuvent désormais se connecter avec ces fans d’une manière complètement nouvelle. »

La performance de Bon Jovi fait suite à la série 2020 d’Encore Drive-In Night qui comprenait des performances de Garth Brooks, Metallica, Kane Brown, Blake Shelton et Gwen Stefani.

Notre premier concert drive-in est le 22/05! Une seule nuit! Diffusion dans les ciné-parcs et cinémas près de chez vous. La prévente pour les membres de l’expérience JBJ est le mercredi 28/04. Mise en vente publique ce jeudi 29/04 sur https://t.co/epbX9QykAa pic.twitter.com/JVnwamSQqd – Bon Jovi (@BonJovi) 26 avril 2021

La bande-annonce de la performance du groupe montre le groupe se dirigeant vers la scène alors que les fans se dirigent vers leurs voitures pour le drive-in.

L’événement présentera de la musique de toute la discographie de Bon Jovi, y compris son album le plus récent Bon Jovi: 2020. Le projet présente des singles populaires “Fais ce que tu peux»Et« Limitless »et a fait ses débuts dans le top 20 du Billboard 200.

Le Encore Drive-In agit comme un substitut sûr pour la musique live, Bon Jovi ayant annulé sa tournée 2020 avec Bryan Adams au printemps dernier en raison de la pandémie en cours. L’événement offre également l’occasion aux fans qui résident en dehors des lieux de tournées traditionnels de se joindre au plaisir sans avoir à voyager trop loin.

Diffusez et achetez Bon Jovi: 2020.