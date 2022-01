Bon Jovi annonce la tournée nord-américaine des arènes 2022

Groupe du Temple de la renommée du rock and roll Bon Jovi ont annoncé le Bon Jovi 2022 Tour, produit par Live Nation et sponsorisé par Hampton Water.

La tournée est prévue pour les arénas au printemps prochain. Les billets seront mis en vente au grand public pour la plupart des marchés à partir du vendredi 14 janvier à 10h00 heure locale, vérifiez www.bonjovi.com pour des détails spécifiques sur les forfaits VIP ainsi que les dates et horaires de mise en vente. La prévente des membres JBJ Experience débutera le mardi 11 janvier à 10h00 heure locale.

Le groupe a passé une grande partie des deux dernières années à enregistrer et à sortir de la nouvelle musique, tout en créant du contenu de performance en direct et en lançant la radio Bon Jovi pour leurs fans. Bon Jovi 2020 a été l’une des sorties d’albums les plus acclamées par la critique de cette année-là avec USA Today l’appelant « BRILLIANT » et Associated Press soulignant la profondeur des paroles dans les chansons qui « chroniquent la douleur, la perte, la peur et la mort du coronavirus, les meurtres de policiers et les fusillades de masse . »

Bon Jovi reste l’un des billets de tournée les plus prolifiques et les plus recherchés de la musique live aujourd’hui, et reprendre la tournée était une priorité absolue pour le groupe. « Nous avons tous raté les tournées et nous savons que rien ne peut remplacer l’énergie d’un spectacle en direct pour les fans ou le groupe », a déclaré Jon Bon Jovi.

Visitez le site officiel de Bon Jovi pour obtenir des informations sur les billets.

Dates de la tournée de Bon Jovi :

Vendredi 1er avril Centre de santé d’Omaha, NE CHI

Dimanche 3 avril St. Paul, MN Xcel Energy Center

Mardi 5 avril Milwaukee, WI Forum Fiserv*

Vendredi 8 avril Charlotte, NC Spectrum Center

Samedi 9 avril Raleigh, NC PNC Arena

Lundi 11 avril Greenville, SC Bon Secours Wellness Arena

Mercredi 13 avril Savannah, GA Enmarket Arena

Vendredi 15 avril Tampa, Floride Amalie Arena

Samedi 16 avril pi. Lauderdale, Floride FLA Live Arena

Mardi 19 avril Indianapolis, IN Gainbridge Fieldhouse*

Jeudi 21 avril St. Louis, MO Enterprise Center

Samedi 23 avril Austin, TX Moody Center

Mardi 26 avril Houston, TX Toyota Center^

Jeudi 28 avril Dallas, Texas American Airlines Center

Samedi 30 avril Nashville, TN Bridgestone Arena^

*Date de mise en vente le 21 janvier

^Date de mise en vente le 4 février