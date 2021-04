Bon Jovi lancera la série de concerts 2021 “ Encore Drive In Nights ”

Temple de la renommée du rock and roll bande BON JOVI lancera le “Encore Drive-In Nights” Série de concerts 2021 avec un tout nouveau spectacle exclusif qui sera présenté en première le 22 mai 2021. Le concert inédit sera diffusé dans des lieux du monde entier, dont environ 300 ciné-parcs et théâtres en plein air aux États-Unis, au Canada et en Irlande et sélectionnez des cinémas intérieurs dans le monde entier. BON JOVIle spectacle fait suite au succès massif de la “Encore Drive-In Nights” Série 2020, qui a accueilli des superstars mondiales METALLICA, Blake Shelton, Gwen Stefani et Kane Brown et a diverti en toute sécurité près d’un million de fans à travers l’Amérique du Nord.

“Encore Drive-In Nights” a été le pionnier du divertissement en personne à l’ère du COVID l’année dernière en accueillant des numéros de superstar pour des émissions d’un soir seulement diffusées pour les fans sur des sites extérieurs à travers le pays. Alors que le monde commence à rouvrir de la pandémie, “Encore Drive-In Nights” continue également de réinventer le divertissement en direct dans un monde post-COVID. Ces spectacles permettront aux fans qui vivent en dehors des arrêts de tournée traditionnels de profiter des concerts de leurs artistes préférés d’une manière qui n’était jamais possible auparavant.

“BON JOVI est une icône mondiale et nous sommes si heureux que le groupe lance sa saison de concerts 2021! »a déclaré Walter Kinzie, PDG de “Encore Drive-In Nights”. “La pandémie nous a appris qu’il existe de nouvelles possibilités de divertissement en direct et ce modèle est l’une des options les plus sûres et les plus innovantes pour organiser des événements amusants de classe mondiale pour toute la famille. Des millions de fans n’assistent généralement pas en direct. que ce soit parce qu’ils vivent loin des grandes arènes de tournées ou à cause du coût. Les artistes peuvent désormais se connecter avec ces fans d’une manière complètement nouvelle. “

Au cours d’une illustre carrière de plus de trois décennies depuis leur formation en 1983, BON JOVI a gagné sa place parmi la royauté mondiale du rock et a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll aussi bien que Temple de la renommée des auteurs-compositeurs. Avec plus de 130 millions d’albums vendus dans le monde, un vaste catalogue d’hymnes à succès, des milliers de concerts donnés dans plus de 50 pays pour plus de 35 millions de fans et des billets rapportés bien plus d’un milliard de dollars dans le monde au cours de la seule dernière décennie, BON JOVI est le groupe de rock and roll accompli.

le “Encore Drive-In Nights” série est présentée par une société de production d’événements de premier plan Encore en direct, qui s’est associé à des ciné-parcs et des théâtres en plein air du monde entier pour offrir aux fans des divertissements en direct de classe mondiale d’une manière sûre et créative. Les artistes peuvent également diffuser leur performance dans un nouveau réseau mondial de théâtres en salle, grâce à un accord de distribution exclusif entre “Encore Drive-In Nights” et Trafalgar libère, permettant aux fans qui n’ont pas de salle extérieure à proximité de vivre une expérience de concert incroyable dans leur cinéma local. Les dates de projection internationale en dehors des États-Unis et du Canada seront annoncées bientôt.

Billets pour le BON JOVI le spectacle sera mis en vente le 29 avril à 12 h HE sur bonjoviconcert.com. Pour plus d’informations et pour voir si un lieu près de chez vous présente le spectacle, visitez encorenights.com ou appelez votre théâtre local. Pour une liste complète des procédures que le “Encore Drive-In Nights” emploie pour assurer la sécurité des fans et du personnel, visitez encorenights.com.

