Bon Jovi se rend à Nashville pour un classique Roots-Rock

L’idée même de Bon Jovi enregistrer un album à saveur country acclamé par la critique peut initialement sembler fantaisiste sur le papier. Cependant, les légendaires rockeurs du New Jersey ont réussi ce coup stylistique audacieux lorsqu’ils ont décampé à Nashville pour capturer Lost Highway, nominé aux Grammy Awards.

L’amour de Bon Jovi pour Nashville

En réalité, le groupe avait longtemps flirté avec le genre. Les débuts en solo de Jon Bon Jovi en 1990, Flamme de gloire, souvent confronté à Americana, tandis que “Who Says You Can’t Go Home”, le deuxième single du prédécesseur de Lost Highway, Have A Nice Day de 2005, a atteint la première place du palmarès Hot Country Songs de Billboard après avoir été relooké et refondu en Jon. Duo de Bon Jovi avec Jennifer Nettles de Sugarland.

Le succès du single a été le catalyseur du prochain chapitre du groupe, Bon Jovi et le guitariste/co-auteur Richie Sambora se rendant à Nashville pour écrire les chansons du suivi de Have A Nice Day au cours de l’été 2006. Comme Bon Jovi l’a expliqué dans une vidéo promotionnelle contemporaine, se cacher au cœur de la musique country semblait être une progression naturelle après le succès de “Who Says You Can’t Go Home”.

“J’ai toujours aimé le contenu lyrique des chansons de Nashville et je viens ici depuis près de 20 ans, alors nous avons pensé pourquoi ne pas faire un album entier comme ça”, a-t-il déclaré. “Si vous allez juste dans un bar ici, chaque gars que vous rencontrez est un grand auteur-compositeur, donc vous ne pouvez pas vous empêcher d’être inspiré par cela.”

Les séances à Nashville

Bon Jovi et Sambora ont été enthousiasmés par certains de leurs nouveaux collaborateurs, complétant des chansons avec des auteurs talentueux mais moins connus de Nashville tels que Billy Falcon (avec qui ils ont créé “Everybody’s Broken”) et Brett James, qui a contribué à “Till We Ain’ t Étranges plus.

Au moment où le duo a terminé son nouveau morceau, ils ont été rejoints dans le Tennessee par le reste de Bon Jovi et les deux producteurs de Lost Highway, John Shanks et Dann Huff, qui ont supervisé la version country de “Who Says You Can’t Go Domicile.” Les deux producteurs ont pris le contrôle des sessions dans deux studios distincts de Nashville, avec 12 pistes au total. Cependant, alors que les sessions se sont bien déroulées et ont produit des chansons fantastiques, Lost Highway a fini par sonner un peu plus diversifié que ce que Jon Bon Jovi avait initialement envisagé.

“Nous devions trouver un album qui fasse une déclaration sans flatter ou ressembler à des tapis”, a-t-il déclaré. “Quand j’ai dit aux gens que nous allions à Nashville pour faire un disque country, j’ai un peu mal interprété cela. Nous avons en fait fait un disque de Bon Jovi influencé par Nashville.

Autoroute perdue

Tirant son titre du label Music City formé par Luke Lewis, Lost Highway se sentait souvent comme le meilleur des deux mondes. Des morceaux de qualité tels que “Everybody’s Broken”, le désir, “Seat Next To You” à la John Mellencamp et la chanson titre urgente ont peut-être été brodés par de l’acier à pédales, des mandolines et des violons, mais l’Americana s’est parfaitement intégré à la conduite caractéristique du groupe. le son rock, qui dominait également sur l’émission radiophonique « Summertime » et l’hédoniste « We Got It Going On », qui présentait un Peter Frampton-Partie talk box de Sambora.

Les sessions de Lost Highway ont également donné naissance à deux des ballades les plus mémorables du groupe, toutes deux délicatement rehaussées de saveurs country et d’arrangements élégants. Salué par Bon Jovi comme le « moment magique » de l’album, le « (You Want To) Make A Memory » alimenté par la tentation a été élevé par l’une des meilleures performances du chanteur, tandis que « Till We Ain’t Strangers Anymore » a finalement pris forme comme un duo à couper le souffle entre Bon Jovi et LeAnn Rimes. Avant l’arrivée de Rimes, la chanson s’était révélée insaisissable, mais comme Bon Jovi l’a dit plus tard, la star country née dans le Mississippi “est entrée et a fait un travail incroyable”.

La réception

S’appuyant sur le succès de “Who Says You Can’t Go Home”, Lost Highway s’est hissé directement au premier rang du Billboard 200 lors de sa sortie initiale, le 19 juin 2007. Il s’est vendu à environ 250 000 exemplaires au cours de sa première semaine, et le La foi du groupe dans l’attrait général de l’album s’est confirmée lorsqu’il a dépassé les quatre millions d’exemplaires dans le monde. En effet, le succès de Lost Highway a pris le groupe au dépourvu et leur tournée Greatest Hits de 2008 a été rapidement avancée à la fin de 2007 et rebaptisée la tournée de Lost Highway en raison d’une demande sans précédent.

Bon Jovi est revenu à son son rock caractéristique avec son prochain album, le chant du cygne de Mercury Records 2009, The Circle. Cependant, les icônes du New Jersey restent fières de Lost Highway et reconnaissent toujours sa création comme l’un de leurs repères.

« Venir au Tennessee et avoir la chance de le sortir sur le label Mercury Nashville était vraiment spécial », se souvient Jon Bon Jovi. « Cela nous a ouvert une porte de liberté artistique. »

