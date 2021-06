Bon pour le jeu ! Le coming out de Megha Ganne ; le chagrin de Jon Rahm ; et deux meurtriers tendus au mors

L’amatrice Megha Ganne, classée 30e au monde, a failli entrer dans l’histoire à l’US Women’s Open

Mesdames et Messieurs de la république du golf ! Pour votre divertissement et votre plus grand plaisir, nous vous présentons le combat de l’année. Le grand combat que vous attendiez, une bataille passionnante aux proportions de gladiateurs ! Dans le coin gauche, brandissant la redoutable face de club à capuchon, capable de piéger et d’écraser une balle de golf comme du mastic souple, nous avons Beefcake Brooks Koepka ! Dans le coin droit, le champion de science-fiction fantastique, le scientifique devenu incroyable Hulk, Bryson DeChambeau, mieux connu pour l’arc de swing le plus large connu de l’humanité, et capable de lancer un pitching wedge à 200 mètres, avant même que la balle n’y arrive. . Ces deux hommes se sont pris à la gorge, plutôt publiquement, s’aiguillonnent et s’énervent dans leurs déclarations publiques. Et maintenant, enfin, ils ont décidé de l’enlever, à l’ancienne ! Cela va être un meurtrier pour se souvenir des gens!

Bon, je m’emballe un peu. Mais ce n’est qu’une question de temps, étant donné à quel point cette horreur mutuelle devient publique et méchante, que ces deux golfeurs champions américains vont se battre. Je ne plaisante pas. Ces deux-là n’ont-ils jamais passé de temps dans les bars des membres d’Ayrshire, de Portrush ou du comté de Down ? Et n’ont-ils aucune idée de la gaieté que leurs pitreries doivent générer parmi les mecs de l’European Tour. « Tut tut », les gens doivent y aller en buvant dans leurs chopes de Guinness tiède. De l’autre côté de l’étang, seuls des gens comme Jack Nicklaus doivent être assis la tête dans les mains, se demandant ce que diable a pu avoir ces deux-là.

Et maintenant, Koepka a élevé la barre à un niveau résolument surréaliste. Lors d’une récente conférence de presse, le multiple vainqueur majeur a indiqué, bizarrement, qu’il pensait que cette querelle était “bonne pour le jeu”. C’est le moment où ces messieurs au bar ont dû s’étouffer avec leur eau d’orge. Juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas être plus ridicule. Ainsi, Koepka pense que cette querelle fait parler le golf dans l’actualité, ce qui est une bonne chose, et qu’une telle rivalité primitive attirera les jeunes vers le jeu. Alors. Je vais réserver un commentaire.

Passons aux nouvelles qui sont vraiment bonnes pour le jeu. Megha Ganne, une lycéenne de 17 ans, dont les parents sont originaires d’Inde, a fait irruption sur la scène avec un bang majeur, en lice à l’US Women’s Open. Ganne, qui a un superbe swing rythmique, a commencé la dernière journée à quatre coups de la tête et a terminé avec un 77, pour terminer à égalité 14e. Ganne a certainement semblé prendre l’expérience dans sa foulée, “‘Je m’en souviendrai pour le reste de ma vie”, a-t-elle déclaré après avoir remis son tableau de bord.

Sa mère, Sudha, tient à ce que Megha reste «une enfant ordinaire et aime autre chose…» en plus du golf. Ganne n’est pas si régulier d’une manière qui n’a rien à voir avec le golf. D’une part, elle n’est pas sur les réseaux sociaux. Imaginez qu’une jeune fille de 17 ans, avec un énorme potentiel pour attirer des milliers de followers, a choisi de ne pas diffuser sa vie. Cela révèle tellement de choses sur ce jeune joueur passionnant. Et c’est pourquoi il n’est pas étonnant qu’elle ne semble pas particulièrement tentée par le lucre du golf professionnel.

Ganne est entrée à Stanford et conservera son statut d’amateur. «Elle va absolument à l’université. Cela ne fait aucun doute », a déclaré Sudha à Golf Channel. Tant mieux pour elle, dis-je. Pourquoi renoncer à une chance d’étudier et de jouer pour Stanford pendant quelques années pour faire quelque chose que vous allez probablement faire toute votre vie.

Alors que Ganne a beaucoup à retirer de l’expérience de jouer et d’affronter les meilleurs joueurs du monde, il n’y a pas un tel secours pour le pauvre Jon Rahm qui a dû se retirer du terrain au Memorial après avoir terminé son troisième tour. Rahm, qui dirigeait l’événement, a été informé après sa tournée que son dernier test pour le coronavirus s’était révélé positif. Je ne suis pas particulièrement attaché à Rahm et à son jeu de puissance, mais cela m’a brisé le cœur. Et Rahm a reçu la carte la plus injuste de toutes.

Dans d’autres nouvelles, le champion de la PGA, Phil Mickelson, sans surprise, a raté la coupe la semaine suivante au Memorial Tournament. Vous savez comment ça se passe après avoir fait un birdie : le plus souvent, vous redonnez le coup au trou suivant. Phil n’est pas prêt avant l’US Open la semaine prochaine ; Je doute qu’il frappe des balles pour s’y préparer ; Je pense qu’il est assis et médite, jeûne intermittent, parmi d’autres mantras de bien-être du nouvel âge dans lesquels le nouveau Phil semble être.

Mon ami, Shivas Nath, bien connu dans les cercles de golf de Mumbai comme l’homme contre lequel vous ne voulez vraiment pas parier lors d’un match amical du week-end, a soulevé une perspective alléchante dans un article sur les réseaux sociaux après la victoire de Phil. “Et si”, a-t-il réfléchi, “Phil gagne l’US Open, puis décide de jouer et de remporter le championnat senior américain en juillet. Quel rare double ce serait !

Ce serait vraiment le cas. Personne n’a réussi à faire ça dans l’histoire du jeu. La seule chose qui pourrait éventuellement faire la une des journaux d’un tel exploit, c’est si DeChambeau et Koepka en viennent aux mains. Ce sera terriblement bon pour les cotes d’écoute à la télévision. Et vous pouvez parier votre dernier dollar qu’un concours individuel à la carte entre DeChambeau et Koepka se déroulera en un rien de temps. Je dis que si les choses en viennent à une telle passe, alors le PGTI devrait inviter le vainqueur de ce duel au Chandigarh Golf Club pour un match pour le titre. Je m’en fiche, à quel point ces deux joueurs sont durs, aucun d’eux n’aurait une chance contre même le membre le plus âgé de ce club.

Golfeur, Meraj Shah écrit aussi sur le jeu

