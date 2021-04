Bon rapport qualité / prix ChargePoint vaut 99,8% de plus que son prix actuel

Fonds ChargePoint (NYSE:CHPT) a connu des difficultés, avant même sa fusion inversée. Depuis le début de l’année, l’action CHPT est en baisse de 18,70 $ par rapport à 40,08 $ à la fin de 2020, une baisse de près de 47% à 21,38 $ au 19 avril.

De plus, depuis sa fusion inversée avec un SPAC (but d’acquisition à des fins spéciales) clôturée le 1er mars, le titre est en baisse de 29% par rapport à 30,11 $. Ce n’est pas vraiment un bon début pour une nouvelle entreprise publique qui tente de prendre d’assaut le monde de la recharge de VE.

La bonne nouvelle est que le titre subit probablement une baisse temporaire. L’une des plus grandes craintes sur les marchés à l’heure actuelle est que la pénurie de puces affectera les ventes futures. Plusieurs grands constructeurs automobiles ont dû arrêter la production, y compris certains fabricants de VE. La crainte est que les entreprises de recharge de VE ne puissent pas continuer à produire leurs bornes de recharge au même rythme.

Cependant, une bonne nouvelle est que l’administration Biden veut aider à installer 15 milliards de dollars de bornes de recharge à travers les États-Unis.

Prévisions de ventes et évaluation

Jusqu’à présent, ChargePoint fait un bon travail pour rester sur la bonne voie avec ses prévisions de ventes telles qu’indiquées dans sa présentation SPAC originale.

Le chiffre d’affaires réel de ChargePoint pour 2020 s’est élevé à 146,5 millions de dollars bien au-dessus de ses prévisions (voir page 31 de la présentation de diapositives) de 135 millions de dollars pour l’année.

De plus, la présentation prévoyait initialement 198 millions de dollars cette année et 346 millions de dollars de revenus l’an prochain. Mais dans sa dernière publication des résultats du 11 mars pour le quatrième trimestre 2020, ChargePoint a indiqué que son chiffre d’affaires 2021 (se terminant en janvier 2022) serait compris entre 195 millions de dollars et 205 millions de dollars. Il sera intéressant de voir s’ils conservent cette projection pour ses résultats du T1 (T1 se terminant le 30 avril). Cependant, ces chiffres ne seront pas publiés avant le début de la mi-juin.

En l’état, la valorisation du titre CHPT est tombée à un niveau raisonnable. Par exemple, sur la base des actions en circulation, l’action a une capitalisation boursière de 6,51 milliards de dollars. Cela représente environ 32,6 fois son chiffre d’affaires 2021 et seulement 18,8 fois son chiffre d’affaires prévu 2022. Les années de sortie sont encore moins chères si l’entreprise atteint ou bat ses objectifs comme ils l’avaient initialement prévu dans le diaporama (page 31).

Et il y a de bonnes raisons de parier sur cela: ChargePoint pense que sa trajectoire de vente suivra la tendance naturelle à la hausse des véhicules électriques (VE) plus élevés sur le marché au fil du temps.

Comme indiqué aux pages 11 et 27 du diaporama, ChargePoint estime que le nombre de ports EV et ses revenus évolueront directement avec la pénétration des VE sur le marché. Par exemple, d’ici 2026, l’entreprise s’attend à ce que les véhicules électriques représentent 10% du marché automobile d’ici là. Cela nécessitera un grand nombre de ports de charge EV.

Que faire avec le stock CHPT

Dans mon dernier article sur l’action CHPT, j’ai calculé une valorisation comprise entre 27,40 $ par action et 58,04 $ en utilisant un taux d’actualisation de 15% et un multiple de 8 fois les revenus. Cela fonctionne à un objectif de prix moyen de 42,72 $. C’est 99,8% au-dessus du prix d’aujourd’hui.

Cependant, gardez à l’esprit que cette valorisation dépend des prévisions de chiffre d’affaires 2026. Plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’il ne devienne évident que l’entreprise peut atteindre ses objectifs de chiffre d’affaires pour 2026. Par conséquent, l’objectif de prix de 42,72 $ devrait être considéré comme un objectif de prix pluriannuel.

Par exemple, s’il faut 3 ans pour que le stock CHPT atteigne ce niveau, le ROI représentera 25,9% par an. C’est toujours un très bon rendement pour la plupart des investisseurs. Et n’oubliez pas que, à mesure que les revenus et les bénéfices de l’entreprise atteindront ou dépasseront ses objectifs d’origine, le retour sur investissement changera.

Mais ce retour sur investissement attendu de 25,9% représente aujourd’hui une bonne base pour les investisseurs qui envisagent d’investir dans l’action CHPT. Jusqu’à présent, il n’y a pas d’analystes majeurs couvrant l’action, mais je m’attends à ce que cela change bientôt. Regardez les progrès de l’entreprise, en particulier avec ses bénéfices à venir pour voir ce changement.

