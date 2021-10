Bon résumé et objectifs

27/10/2021 à 23:07 CEST

Joël Gadéa

Un match nul 1-1 entre Nice et Marseille lors du match de la 3e journée, qu’il a récupéré après sa suspension pour cause d’altercations avec les ultras. Les deux équipes, en zone des Champions, ont signé l’armistice dans un duel de haut vol au cours duquel les deux équipes ont raté la deuxième place de Ligue 1.

Joli

OM

Joli

Benitez ; Atal, Todibo, Dante, Barde ; Da Cunha (Boudaoui, 67′), Rosario, Thuram-Ulien, Kamara (Maurice, 67′) ; Gouiri, Guessand (Lémina, 52′).

Marseille

Pau Lopez ; Saliba, Álvaro González, Caleta-Car; Luis Henrique, Guendouzi (Luan Peres, 84′), Gueye, Gerson, Amavi (Kamara, 71′) ; Payet ; Milik (Dieng, 83′).

Buts

1-0 M. 6 Gouiri. 1-1 M. 43 Payet.

Arbitre

Clément Turpin. TA : Guessand (31′), Todibo (90′) / Pau López (90′).

Stade

Stade de l’Aube. 20 000 téléspectateurs.

A six minutes, Gouiri ouvert le bidon de la peinture de la Côte d’Azur, en présence de Devinez. Cependant, l’équipe qui dirige Jorge Sampaoli Il a grandi tout au long du match et, avant la pause, il l’a égalisé grâce à son étoile, Dimitri paye.

Tout s’est passé dans la première mi-temps, car dans la seconde, aucune équipe n’a réussi à se détacher derrière le rival et l’égalité a été maintenue jusqu’à la fin. Avec un point chacun, Nice et Marseille restent respectivement aux troisième et quatrième places.