Bon retour, maintenant pour une croissance inclusive

Une étape très importante de la reprise actuelle a été les exportations ; il serait difficile d’atteindre une croissance soutenue du PIB sans de fortes exportations.

L’économiste en chef de l’Asie de Morgan Stanley, Chetan Ahya, affirme qu’il y a une inflexion dans l’environnement macro de l’Inde. Ahya pense que l’augmentation des dépenses d’investissement et l’amélioration de la productivité conduiront à la croissance et créeront des opportunités d’emploi, qui à leur tour stimuleront les revenus et la consommation. Ce cercle vertueux verra le pays enregistrer une croissance du PIB de 7% en moyenne entre FY23 et FY26.

Cela peut sembler un peu optimiste étant donné que la reprise est inégale, que les prix du pétrole brut montent en flèche et que le crédit ne circule pas aussi librement qu’il le devrait. Mais ce n’est pas une attente déraisonnable tout à fait.

Au regard du fort rebond de l’immobilier résidentiel, il reste du pouvoir d’achat à exploiter. Les entreprises commencent déjà à s’engager dans des dépenses d’investissement, les sidérurgistes par exemple. Cela aide beaucoup plus si les entreprises indiennes ne sont pas exploitées et qu’il existe des excédents qui peuvent être utilisés dans de nouvelles entreprises. CRISIL estime que les investissements par industrie pourraient augmenter de 30% entre les exercices 22-24. Bien que cela soit sans aucun doute utile, le secteur manufacturier ne représente qu’environ 15% de la FBCF (formation brute de capital fixe). De plus, ceux qui prétendent que la mécanisation limitera les possibilités d’emploi ont probablement raison. Néanmoins, nous devons promouvoir la fabrication de haute technologie, comme dans les batteries ACC, car cela aussi est important.

Pour relancer l’emploi, le secteur des services doit se remettre sur les rails. Nous assistons déjà à une reprise dans les domaines du transport, de l’hôtellerie, des voyages et du tourisme, et à mesure que l’économie s’ouvrira, de nombreux emplois perdus reviendront. Le marché du travail formel se porte en tout cas plutôt bien avec les secteurs informatique, BFSI et pharmaceutique qui embauchent en grand nombre. Ce sont les petites entreprises du secteur non organisé, assez durement touchées par la pandémie, qui ont laissé des millions de personnes sans travail.

La bonne nouvelle est que l’immobilier, un grand catalyseur de l’économie avec une pondération importante de plus de 20 % dans la FBCF, a connu un rebond étonnant. Le Centre et les États doivent aider à soutenir la demande avec des mesures telles que des droits de timbre plus bas et des allégements fiscaux plus importants sur les prêts immobiliers. Entre l’immobilier et les infrastructures, le secteur de la construction peut prendre une longueur d’avance. Déjà, une série de projets d’infrastructure a considérablement amélioré la connectivité via les routes et les voies ferrées. Cela agira comme un grand coup de pouce pour l’économie en général, mais surtout pour les exportations et le commerce électronique ; les deux sont des éléments essentiels de l’économie étant donné leur potentiel de création d’emplois. En effet, l’Inde dispose désormais d’une économie numérique en plein essor, financée en grande partie par des capitaux étrangers. Les espaces e-commerce et start-ups sont répartis sur un large éventail d’industries, de l’alimentation aux services financiers, de l’éducation à l’hôtellerie. Ces entreprises emploient des milliers de cols bleus et de cols blancs et dépensent des sommes importantes pour créer et gérer leurs entreprises.

Pranjul Bhandari, économiste en chef, Inde, chez HSBC, a écrit récemment qu’en augmentant la tarte de la consommation, le commerce électronique à lui seul pourrait ajouter 0,25 ppt à la croissance annuelle du PIB de l’Inde au cours de la prochaine décennie, même si la pénétration rattrape à mi-chemin avec la Chine. Les avantages à l’échelle de l’économie, selon Bhandari, pourraient être importants « dans le cadre d’un changement culturel, d’une croissance et d’emplois favorables à l’entrepreneuriat ». Comme nous l’avons vu, des données bon marché et un accès Internet ont amélioré et amélioreront la productivité.

Une étape très importante de la reprise actuelle a été les exportations ; il serait difficile d’atteindre une croissance soutenue du PIB sans de fortes exportations. Pour que la bonne course se poursuive, et pas seulement pour un simple soubresaut, les politiques commerciales de New Delhi doivent être bien pensées, afin d’aider les exportateurs indiens à gagner des parts à un moment où de nombreux pays réévaluent leur dépendance aux chaînes d’approvisionnement internationales . Les tarifs élevés doivent disparaître ; au cours des dernières années, les tarifs ont été augmentés sur 60% des articles importés et le droit de douane moyen élevé de 17% fait mal. L’Inde doit réévaluer si elle doit être membre de blocs commerciaux comme le RCEP. Certes, plusieurs accords de libre-échange sont actuellement en cours d’évaluation, mais il est essentiel que nous concluions de bonnes affaires et que nous soutenions les exportateurs en abaissant les tarifs sur les pièces dont ils ont besoin pour leurs produits. L’Inde doit s’efforcer de s’installer dans l’espace laissé vacant par la Chine.

Malheureusement, l’économie reste entravée par une disponibilité limitée du crédit. Les banques restent averses au risque, ne prêtant apparemment qu’aux particuliers et aux entreprises emprunteurs de premier ordre. Avec plusieurs NBFC ayant cessé leurs activités, le pool de crédit – pour les emprunteurs non AAA – est plus petit. Les SFB et les IMF répondent sans aucun doute aux besoins des petits emprunteurs, tout comme les fintechs. Mais il est peu probable qu’elles soient en mesure de combler le fossé de manière significative, et nous devons nous assurer que le crédit atteint davantage les petites entreprises plutôt que seulement les meilleures entreprises. Sinon, les MPME – déjà malmenées par la pandémie de Covid-19 – auront plus de mal. Cela se reflète en partie dans la faible confiance des consommateurs mesurée par l’enquête de RBI. Étant donné que le secteur informel est la plus grande partie de l’économie, représentant 90 % des emplois, il doit être réparé de toute urgence. La demande du secteur formel, qui se porte bien actuellement, pourrait faire augmenter les investissements, même si l’utilisation des capacités n’est que de 70 %, mais seulement jusqu’à un certain point. Au-delà de cela, si la croissance doit s’accélérer comme souhaité, nous avons besoin de la demande du secteur informel pour démarrer. On espère que l’effet d’entraînement se produira, pour sortir le secteur informel de l’ornière dans laquelle il est tombé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.