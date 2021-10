Bon retour : Tata Sons est le meilleur enchérisseur pour Air India

Le gouvernement central a déclaré vendredi Talace, filiale de Tata Sons, le plus offrant pour la compagnie aérienne nationale Air India dans le cadre du processus de cession.

En conséquence, Talace a cité une valeur d’entreprise de Rs 18 000 crore pour une participation de 100 pour cent au capital d’Air India avec celle d’Air India Express et d’AISATS.

Sur Rs 18 000 crore, Talace conservera Rs 15 300 crore, tandis que le reste sera versé au Centre en tant que composante en espèces.

L’offre était supérieure à celle du consortium mené par l’industriel Ajay Singh. Le consortium avait cité un EV de Rs 15 100 crore.

Pour sa part, Center avait stipulé un prix de réserve de Rs 12 906 crore.

Il n’y avait que deux soumissionnaires dans la phase finale de cession.

Sur la base des résultats de l’offre, Center conclura un accord d’achat d’actions (SPA) avec Talace d’ici la fin décembre.

La décision de conclure l’accord de vente et d’achat avec les Tatas a été prise par – le mécanisme alternatif spécifique d’Air India – elle a été annoncée ici par le secrétaire au désinvestissement, Tuhin Kanta Pandey.

« La prochaine étape consistera à émettre la lettre d’intention (LoI) puis à signer le SPA à la suite de quoi, les conditions suspensives devront être remplies par le soumissionnaire retenu, l’entreprise et le gouvernement », a déclaré un communiqué officiel.

« Il est prévu que la transaction soit finalisée d’ici décembre 2021. »

Par ailleurs, dans le cadre du SPA, les emplois des salariés d’Air India seront sauvegardés pendant un an.

Actuellement, Air India compte un effectif total de 12 085 employés, dont 8 084 permanents.

De plus, Air India Express compte 1 434 employés.

Selon le secrétaire à l’Aviation civile Rajeev Bansal, aucun employé ne sera licencié pendant un an.

Au cours de la deuxième année, si un employé doit être licencié, une option VRS sera fournie.

De plus, les employés recevront des gratifications et des prestations de fonds de prévoyance.

Les prestations médicales post-retraite aux employés seront fournies.

Au total, Talace, filiale de Tata Sons, disposera entre autres atouts comme les ressources humaines de plus de 140 avions ainsi que de 8 logos.

Notamment, après la transaction, Tata Sons aura deux transporteurs à service complet – Vistara et Air India – ainsi que deux compagnies aériennes à bas prix – Air India Express et Air Asia India – et une société de manutention au sol et de fret AISATS.

En termes de flotte, Tatas obtiendra les 117 avions gros-porteurs et à fuselage étroit d’Air India et les 24 d’Air India Express.

Un nombre important de ces appareils appartiennent à Air India.

Il pourra également exploiter ces avions sur plus de 4 000 routes nationales et 1 800 routes internationales.

Le programme de fidélisation d’Air India compte plus de trois millions de membres.

En outre, huit logos de marques seraient transférables aux Tatas qu’elles devront vendre au détail pendant une période de cinq ans.

En termes de finances, Tatas devra prendre en charge la perte de 20 crores de Rs par jour que subit l’entreprise.

L’accord contient également une clause de continuité des activités de trois ans. Tatas devrait également conserver une participation de 51 % dans la compagnie aérienne pendant au moins un an.

Néanmoins, Tatas se verra confier le contrôle opérationnel total des entités cédées.

D’autre part, la transaction n’inclut pas les actifs non essentiels, y compris les terrains et les bâtiments, évalués à 14 718 crores de roupies, qui doivent être transférés à Air India Asset Holding Limited (AIAHL) de GoI.

Après l’annonce, Ratan Tata, le président émérite de Tata Sons, a tweeté : « Bienvenue, Air India ! ».

« Le fait que le groupe Tata remporte l’offre pour Air India est une excellente nouvelle ! Bien qu’il soit vrai qu’il faudra des efforts considérables pour reconstruire Air India, cela offrira, espérons-le, une très forte opportunité de marché à la présence du groupe Tata dans l’industrie aéronautique », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le président et directeur général de SpiceJet, Ajay Singh, a déclaré : « Je félicite le groupe Tata d’avoir remporté l’offre pour Air India et je leur souhaite tout le succès possible. J’ai eu l’honneur et le privilège d’être présélectionné pour soumissionner pour Air India. Je suis convaincu que le groupe Tata restaurera la gloire d’Air India et rendra toute l’Inde fière. »

« Je tiens également à féliciter le gouvernement pour le désinvestissement réussi d’Air India. Ils ont mené un processus transparent et flexible et ont donné un nouvel élan au programme de désinvestissement de l’Inde.

Selon N. Chandrasekaran, Président de Tata Sons : « Au groupe Tata, nous sommes ravis d’être déclarés vainqueur de l’offre d’Air India. Il s’agit d’un moment historique et ce sera un privilège rare pour notre Groupe de posséder et d’exploiter la compagnie aérienne porte-drapeau du pays.

« Ce sera notre effort pour construire une compagnie aérienne de classe mondiale qui rend chaque Indien fier. A cette occasion, je tiens à rendre hommage à JRD Tata, pionnier de l’aviation indienne, dont nous chérissons la mémoire.