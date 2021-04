Bon travail, Macron! Des milliers de coups d’AstraZeneca refusés en raison de l’annulation des rendez-vous français | Monde | Nouvelles

Les services de vaccination de la région du Nord-Pas-de-Calais en France ont rapporté que les citoyens avaient refusé près de 1 500 doses du vaccin AstraZeneca. Les citoyens se verront offrir à nouveau des vaccinations à partir de ce mardi. Désormais, le maire de Calais appelle à une « campagne nationale » pour répondre aux craintes des citoyens face au vaccin AstraZeneca.

Natacha Bouchart, la maire de Calais, s’exprimant sur le site d’information français «20 minutes» a déclaré: «Nous avons vraiment besoin d’une campagne nationale pour expliquer que ce vaccin n’a pas plus d’effets secondaires négatifs que Pfizer ou Moderna».

Selon les journaux français, Bleu Nord et La Voix du Nord, près de 1 500 doses de vaccin sont restées dans les réfrigérateurs des centres ce week-end.

Plusieurs centaines de personnes se sont détournées lorsqu’elles ont reçu l’inoculation d’AstraZeneca.

Samedi à Calais, 550 personnes ont refusé l’inoculation d’AstraZeneca, 670 autres l’ont refusée à Gravelines et 160 à Boulogne-sur-Mer.

Il a ajouté: « Il est évident que tous les vaccins qui ont été validés par les autorités sanitaires européennes et françaises sont de bons vaccins. »

Cependant, ses propos sont tombés dans l’oreille d’un sourd alors que la majorité des Français attendent toujours des alternatives au jab AstraZeneca.

Les responsables des centres de vaccination ont expliqué que «lorsque 500 rendez-vous sont affichés pour le vaccin Pfizer, ils partent en 5 minutes».

Cependant, les responsables ont ensuite ajouté que « avec AstraZeneca, cela prend un jour et demi, voire deux jours ».

Des liens non confirmés entre le vaccin AtsraZenca et les caillots sanguins ont suscité des inquiétudes.

Il y a une semaine, une Française, âgée de 38 ans, est décédée d’un caillot sanguin 14 jours après avoir été inoculée avec le vaccin AstraZeneca.

Cependant, il n’y a pas eu de lien avéré entre le décès de la Française et le vaccin AstraZeneca qu’elle a reçu.

Après le décès de la femme, l’ANSM a admis qu’il y avait un risque fractionné de formation de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin, mais il s’agissait d’un événement «très rare».

L’ANSM a publié un communiqué fin mars qui disait: «La balance risques / bénéfices du vaccin est toujours positive.»

Le régulateur français des médicaments a utilisé les données du 12 au 18 mars qui incluaient 16 nouveaux débuts de thrombose après la prise du vaccin AstraZeneca.

Le rapport de l’ANSM indique: « Neuf cas ont été déclarés de caillots sanguins dans les veines majeures, qui étaient inhabituellement localisés dans le cerveau et le système digestif et étaient associés à des plaquettes anormalement basses dans le sang ou à des difficultés de coagulation. »

Deux des personnes qui avaient des caillots sanguins sont décédées, dont un étudiant en médecine de 24 ans à Nantes.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.