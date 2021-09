Bon week-end de lancement de l’iPhone 13 et de l’iPad mini 6 !

Bonjour et bon week-end de lancement de nouveau produit Apple ! Cela ressemble à Noël en septembre, et j’espère que vous avez tous reçu et apprécié vos nouveaux produits Apple ce week-end, qu’il s’agisse d’un nouvel iPhone 13 ou iPad mini 6, ou même d’un iPad modèle de base.

Donc ça a été une semaine énorme. Avant le lancement de nouveaux produits, nous avons vu la sortie d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15. Malheureusement, ceux qui sont impatients de macOS Monterey devront attendre encore un peu car il ne semble pas encore prêt.

Après des mois d’être en phase bêta, je suis heureux de mettre enfin iOS 15 sur mon meilleur iPhone, qui au moment d’écrire ces lignes, est l’iPhone 12 Pro car j’attends avec impatience le livreur UPS pour obtenir mon iPhone 13 Pro à ma porte (pouah). J’ai déjà bricolé le logiciel bêta sur les appareils secondaires, mais maintenant qu’il est sur mon principal, j’ai passé beaucoup plus de temps avec. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, mais Focus est l’une de ces fonctionnalités que je ne savais pas que je voulais, mais que j’adore absolument. Cela m’a vraiment aidé à éliminer les distractions pendant que je travaille (principalement) et j’aime le fait que j’ai toujours le contrôle sur les notifications que je reçois et de qui. Les notifications sont bien meilleures maintenant, et j’apprécie personnellement de pouvoir partager mes données de santé directement avec mon mari, afin qu’il soit toujours au courant. Si vous voulez en savoir plus sur mes réflexions sur le nouvel iOS, assurez-vous de consulter ma critique complète d’iOS 15.

Source : René Ritchie

Au moment où j’écris ces lignes, j’attends toujours la livraison de mon iPhone 13 Pro (je suis toujours sur la dernière partie de l’itinéraire UPS pour une raison quelconque, même si j’ai reçu d’autres livraisons UPS plus tôt). Je l’aurai au moment où vous lirez ceci, cependant, mais jusqu’à présent, les critiques semblent positives. Je pense que ce qui me passionne le plus à propos des nouveaux iPhones, en particulier sur les modèles Pro, ce sont les nouvelles capacités photo et vidéo. Comme le souligne Rene Ritchie, c’est essentiellement une plate-forme de cinéma dans votre poche. Je suis également particulièrement impatient de voir cet écran ProMotion, qui, selon moi, est fantastique. Bien sûr, ma vue n’est certainement pas la meilleure, donc je ne sais pas si je remarquerais vraiment la différence, mais j’aurai toujours mon iPhone 12 Pro sous la main, donc je comparerai les deux. Et bien que l’encoche soit suffisamment petite pour afficher un peu plus dans la barre d’état, je suis toujours ennuyé que nous ne puissions pas simplement avoir le pourcentage de batterie là tout le temps. Sérieusement, pourquoi Apple ? Je préférerais également connaître le pourcentage restant au lieu d’une vague icône de batterie, allez maintenant.

L’une des choses à savoir avec les modèles Pro est le mode Macro. Bien que la possibilité de prendre des photos macro soit excellente, il semble que le passage automatique au mode macro ne soit pas ce que tout le monde veut tout le temps. Cela se produit également en mode photo et vidéo, et les utilisateurs n’en sont pas très satisfaits. Heureusement, il semble qu’Apple ait reconnu le problème et ajoutera un nouveau paramètre dans une future version pour désactiver la fonctionnalité de commutation automatique. Espérons que cela vienne plus tôt que tard.

Même si nous venons de recevoir de nouveaux appareils Apple, il n’est jamais trop tôt pour commencer à parler de ce qui va arriver dans le futur. Dans la newsletter Power On de la semaine dernière, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que nous devrions nous attendre à des mises à jour importantes pour l’Apple Watch, le Mac Pro, le MacBook Air, les AirPods Pro et l’iPad Pro l’année prochaine.

Même si l’Apple Watch Series 7 a été une grosse déception cette année, il semble que nous puissions obtenir trois nouveaux modèles d’Apple Watch l’année prochaine. Peut-être une nouvelle Apple Watch SE, une Apple Watch Series 8 (bien sûr) et une Apple Watch plus “robuste”. Je ne sais pas si un modèle robuste serait quelque chose que j’obtiendrais, car je ne suis pas souvent dans des situations qui l’exigent, mais je pourrais voir que c’est un bon choix pour les autres s’il a de l’aluminium et du verre saphir. Mais qui sait – après la déception de la série 7 de cette année, je me méfie un peu des rumeurs. J’ai hâte de voir ce que seront les prochains MacBook Air, AirPods Pro et iPad Pro.

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Et pendant que nous parlons des futurs produits, malgré l’arrivée de l’iPhone 13, nous recevons déjà plus de rumeurs sur l’iPhone 14. Ming-Chi Kuo prédit un écran perforé et un appareil photo large de 48 MP. Bien que personnellement, je ne sois pas si sûr de cet appareil photo 48MP (c’est un bond énorme par rapport au 12MP des dernières années), je me réjouis de la perforation au lieu d’une encoche. Je sais que certaines personnes ne sont pas des fans, mais je préférerais avoir un écran beaucoup plus grand qui constitue le devant sans avoir une découpe étrange en haut. Je pense qu’une perforatrice est moins intrusive et perceptible, mais encore une fois, ce n’est pas pour tout le monde. Je veux juste une barre d’état qui peut contenir beaucoup plus que ce qui est actuellement autorisé. Est-ce trop demander?

L’autre rumeur sur l’iPhone 14 qui, j’espère, est révélée est un capteur Touch ID sous l’écran, qui, selon Kuo, pourrait arriver en 2023, ainsi qu’un iPhone pliable en 2024. De nombreux téléphones Android ont une telle fonctionnalité, et depuis je ‘ J’ai porté un masque à cause de la pandémie, c’est quelque chose que je voulais. Espérons que Kuo est sur quelque chose, et cela finit par arriver. Zut, je prendrais même un capteur Touch ID dans le bouton latéral même – je veux juste plus de moyens de m’authentifier si Face ID ne fonctionne pas à cause des masques. Mais au sujet d’un iPhone pliable, je pense que ce serait intéressant. Honnêtement, je n’étais pas vendu sur des téléphones pliables lorsqu’ils ont commencé à être déployés, mais j’ai été assez tenté par le Samsung Galaxy Z Flip. Qui sait, peut-être qu’Apple peut créer un excellent iPhone pliable.

En tout cas, c’est tout pour cette semaine. J’espère que vous appréciez tous vos nouveaux jouets brillants et restez à l’écoute de certaines de mes réflexions sur l’iPhone 13 Pro la semaine prochaine après avoir passé du temps de qualité avec lui.

Jusqu’à la prochaine fois,

– Christine Romero-Chan