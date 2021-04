Bonanza de dividendes pour les actionnaires de TCS; Le conseil d’administration accorde un dividende final de 15 roupies par action

Le bénéfice net de TCS a bondi de 15% sur un an au quatrième trimestre.

La grande entreprise informatique Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration avait recommandé un dividende final de 15 roupies par action, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Auparavant, la société avait versé des dividendes intérimaires de 5 Rs par action, 12 Rs par action et 6 Rs par action au cours des trois trimestres précédents. Le dividende total donné par TCS au cours de l’exercice précédent s’élève désormais à 38 Rs par action. Lançant la saison des résultats, la société a signalé un bond de 15% en glissement annuel de son bénéfice net à Rs 9 246 crore au cours du trimestre de janvier à mars.

TCS a déclaré que son chiffre d’affaires consolidé des opérations était passé à Rs 43 705 crore contre Rs 42 015 crore au trimestre précédent. La croissance des revenus était juste en deçà des estimations des analystes. Le segment BFSI continue d’être le plus grand contributeur au chiffre d’affaires avec Rs 17 559 crore, suivi par le segment de la communication, des médias et de la technologie, où les revenus étaient de Rs 7 042 crore.

La société informatique a déclaré que son carnet de commandes du quatrième trimestre s’élevait à 9,2 milliards de dollars, la valeur totale du contrat la plus élevée jamais enregistrée sur une période de trois mois. Dans l’ensemble, les revenus pour l’année frappée par la pandémie se sont élevés à Rs 1,64 lakh crore, tandis que le carnet de commandes pour l’année était de 31,6 milliards de dollars, en hausse de 17% sur une base annuelle. La société a déclaré avoir ajouté 40 185 employés au cours de l’année, avec 19 388 employés au dernier trimestre – le plus haut jamais enregistré pour un seul trimestre.

«Alors que nous continuons à dominer dans nos domaines de force traditionnels, nous faisons de bons progrès pour gagner notre part dans l’opportunité de croissance et de transformation. Notre objectif au cours de l’exercice 22 sera de s’engager avec les clients dans leur programme de croissance, propulsé par l’innovation et l’exploitation des connaissances collectives », a déclaré Rajesh Gopinathan, PDG et directeur général.

En outre, la société a annoncé la nomination de Samir Seksaria au poste de directeur financier. Samir Seksaria succèdera à Ramakrishnan V, qui prendrait sa retraite à la fin de ce mois.

