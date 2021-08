En utilisant les données de l’Office for National Statistics, le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a souligné le fait que le nombre de personnes actives l’année dernière était de 1 326 325 plus élevé qu’en juin 2016, le mois du référendum. En février 2020 – avant le début de la pandémie, le chiffre s’élevait à plus de 33 millions.

En outre, le salaire moyen a également augmenté, passant de 1 652 £ par mois en 2016 à 1 838 £ par mois en février de l’année dernière, soit une augmentation de 186 £ par mois, soit 11,3 %.

La situation n’a pas non plus été considérablement affectée par COVID-19, conclut le rapport de Facts4EU.

En comparant juin 2016 et juin 2021, alors que l’emploi avait chuté par rapport à son niveau d’avant la pandémie, il était toujours en hausse de 529 341 par rapport à avant le référendum.

Les salaires mensuels moyens ont également continué d’augmenter, en hausse de 315 £ par mois (19,1 %) par rapport à il y a cinq ans.

Leigh Evans, président de Facts4EU, a déclaré : « Il y a un peu plus de cinq ans, des millions de Britanniques en emploi ont serré les dents et ont voté pour quitter l’Union européenne.

“Ils l’ont fait face aux prévisions officielles du chancelier de l’époque, le reste pro-UE George Osborne et de son département du Trésor pro-reste que plus d’un demi-million d’entre eux perdraient presque immédiatement leur emploi s’ils votaient le congé.”

Facts4EU avait toujours soutenu que la marge de victoire – 52% à 48% – aurait été plus proche de 60-40 sans le “facteur de peur induit par le gouvernement et d’autres”, a suggéré M. Evans.

M. Evans a déclaré: «En l’état, la campagne Remain n’a pas réalisé que pour un grand nombre de personnes, la question clé était la souveraineté et la capacité d’agir à nouveau en tant que pays libre et indépendant.

« Un pays avec ses propres lois, contrôles aux frontières, taxes, politique étrangère et politique sociale.

“Un nombre suffisant de personnes ont examiné les prévisions désastreuses du gouvernement concernant l’Armageddon économique s’ils votaient le congé et, à la manière du British Bulldog, ont déclaré” nous voulons notre liberté, quel qu’en soit le coût “.”

M. Evans a expliqué : « Facts4EU.Org a une fois de plus mis au fil de l’épée les menaces absurdes et apocalyptiques de David Cameron, George Osborne et de l’ensemble de l’establishment britannique et mondial qui étaient alignés pour intimider le peuple britannique.

« Au Royaume-Uni du Brexit, les emplois sont en hausse, les salaires sont en hausse et la majorité du pays envisage désormais un avenir radieux.

« Sûrement, il est vraiment temps pour le nombre décroissant (mais très bruyant) de politiciens et de militants pro-UE de cesser de rabaisser leur propre pays ?

« Et appliquer leurs énergies à quelque chose de positif à la place ?

“Et n’est-il pas temps pour certains des pires propagandistes de l’UE de s’excuser d’avoir induit le public britannique en erreur de manière aussi flagrante ?”