Bonanza TPS pour les acheteurs de bijoux en or ancien; payer maintenant la taxe uniquement sur la différence entre le prix d’achat et le prix de vente

La TPS est calculée sur la différence entre la valeur d’achat et le prix de revente des biens d’occasion.

Par Rajat Mohan

Dans la vie de tous les jours, acheter et vendre de vieux produits est un phénomène courant. Lorsqu’un produit est acheté, il est chargé avec la TPS. Lorsqu’une entité commerciale revend le même produit après remise à neuf, la taxe est à nouveau prélevée sur la valeur, ce qui entraîne une double imposition. Pour résoudre ce problème, la loi sur la TPS a une disposition connue sous le nom de « Plan de marge » qui vise à résoudre cette anomalie.

Le modèle du système de marge s’applique à la personne participant à l’achat et à la vente de produits d’occasion. Dans ce schéma, la TPS est calculée sur la différence entre la valeur d’achat et le prix de revente des biens d’occasion.

La question ici est de savoir si, dans le cas de la vente et de l’achat de bijoux d’occasion, l’application de la TPS devrait être limitée à la différence entre le prix de vente et d’achat ou serait-elle facturée sur la valeur brute ?

Cette question a été soulevée par Aadhya Gold (P) Ltd. devant la Karnataka Authority of Advance Ruling (« AAR »). Dans cette affaire, le demandeur achetait des bijoux en or usagés/d’occasion à des personnes non enregistrées (« homme ordinaire »). Le demandeur avait l’habitude de vendre les bijoux en or usagés/d’occasion qui étaient achetés à l’homme du commun, «en tant que tel», sans procéder à aucun autre traitement. Ces ornements en or usagés étaient vendus sous la même forme après nettoyage et polissage mais sans altérer la nature de l’ornement.

Karnataka AAR a observé que le demandeur ne faisait pas fondre les bijoux pour les transformer en lingots puis les recréerait en de nouveaux bijoux, mais nettoyait et polissait plutôt les anciens bijoux sans changer la nature ou la forme des bijoux achetés. Par conséquent, AAR a statué qu’en l’espèce, la TPS n’est payable que sur la marge entre le prix de vente et le prix d’achat.

Cette décision entraînera une réduction massive de la TPS payable sur un article qui est principalement considéré comme un investissement en Inde. À l’heure actuelle, l’industrie en général facture la TPS sur la valeur de vente brute reçue de l’acheteur, quels que soient les faits sous-jacents.

Compréhension avec un exemple : ABC & Co., un bijoutier a acheté des bijoux d’occasion à un client non enregistré M. Z. pour un montant de Rs. 1000. ABC & Co. vend les mêmes bijoux après nettoyage et polissage pour Rs. 1300. ABC & Co. ne sera redevable de la TPS que sur la différence entre le prix d’achat et de vente des biens d’occasion, qui serait (1300-1000)=300.

Venons-en maintenant à la pratique de l’industrie. Tous les grands acteurs fondent essentiellement les vieux bijoux et utilisent le métal en fusion pour créer de nouveaux bijoux. Comme il y a eu un changement dans la forme du bijou, cette transaction ne se qualifie pas pour le régime marginal. Ainsi, dans de tels cas, la taxe sera pratiquement prélevée sur la valeur brute à moins que les grands acteurs ne modifient la pratique actuelle.

Cependant, les petits acteurs de l’industrie, après avoir acheté des bijoux d’occasion dans le but de les revendre, fondent les bijoux et utilisent le métal en fusion pour créer de nouveaux bijoux. Après cette décision, les revendeurs malicieux de l’industrie feront fondre leurs bijoux et les utiliseront pour fabriquer de nouveaux bijoux, gardant le département dans l’ignorance, et continueront de payer des impôts dans le cadre du régime marginal. Cela entraînera une perte importante pour le ministère dans une perspective à long terme.

Karnataka AAR, dans le cas d’Attica Gold et Maharashtra Appellate Authority of Advance Ruling dans le cas de Safeset Agencies, a déjà approuvé le régime d’imposition basé sur les marges pour l’industrie de la bijouterie.

Ainsi, ces décisions auront un impact positif significatif sur l’industrie en réduisant le coût fiscal pour le consommateur final. Dans un scénario post-covid, le secteur des pierres précieuses et des bijoux a de bonnes raisons de se réjouir et d’espérer que cela ramènerait de nombreux clients à leurs portes.

(Rajat Mohan est associé principal, AMRG & Associates. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)