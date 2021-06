BOND, LPT et QNT deviennent les derniers ajouts cryptographiques à Coinbase

in

La plate-forme de trading de crypto-monnaie Coinbase Pro dit avoir ajouté trois nouveaux actifs numériques à sa plate-forme, notamment BarnBridge (BOND / USD), Quant (QNT / USD) et Livepeer (LPT / USD).

En conséquence, les utilisateurs peuvent désormais échanger des crypto-monnaies à partir du 24 juin. Ils seront disponibles pour échanger sur toutes les plateformes Coinbase, à l’exception de Singapour, selon la société. Le trading de ces actifs sera également pris en charge par Coinbase Pro.

Cela vient après que Coinbase a ajouté le réseau Keep (KEEP), Chiliz (CHZ) et Solana (SOL) la semaine dernière.

Les jetons sont des actifs basés sur Ethereum.

Le jeton BarnBridge (BOND) est un jeton Ethereum qui permet aux utilisateurs de se couvrir contre la volatilité des prix DeFi et la sensibilité aux performances.

Livepeer et Quant sont également des jetons basés sur Ethereum. Le jeton LPT est utilisé pour régir le réseau de streaming vidéo décentralisé, Liverpeer. Aide à décoder et à transférer des vidéos tout en protégeant la sécurité du réseau.

Sur une note similaire, le jeton QNT est utilisé pour le protocole Quant. Il est utilisé pour relier les réseaux publics et privés. De plus, il assure le développement des mDapps via des logiciels décentralisés.

Fournissez plus d’options commerciales aux utilisateurs.

Les utilisateurs pourront envoyer et recevoir les actifs numériques récemment répertoriés sur la plate-forme. Selon l’annonce, les carnets d’ordres seront publiés en trois étapes différentes : commerce complet, limite uniquement et poste uniquement.

Mais la bourse se réserve le droit d’arrêter le livre si la négociation des actifs n’est pas conforme à la notion d’un marché sûr et cohérent.

Coinbase est le plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis. La plateforme de trading numérique a élargi ses offres de crypto-monnaies et de paires de trading au fil des ans.

Coinbase dit avoir annoncé un processus de liste des actifs sur sa plate-forme, qui est conçu pour accélérer l’ajout de plus d’actifs cryptographiques. En plus de la liste des nouveaux actifs, l’échange de crypto indique qu’il investit dans de nouveaux outils pour aider les gens à comprendre les crypto-monnaies et à explorer le monde des monnaies numériques.

Les post BOND, LPT et QNT deviennent les derniers ajouts cryptographiques à Coinbase sont apparus en premier sur Invezz.