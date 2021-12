Bond sur l’action ADBE après sa vente post-bénéfice

Comme on l’a vu la semaine dernière, le marché a réagi négativement à d’Adobe (NASDAQ :ADBE) dernière publication des résultats. L’action ADBE a connu une baisse de prix en pourcentage à deux chiffres depuis qu’elle a publié des chiffres avant l’ouverture le 16 décembre.

Source : r.classen / Shutterstock.com

Qu’est-ce qui a motivé une telle réaction ? Pas tellement ses résultats réels pour son quatrième trimestre fiscal et son exercice complet (se terminant le 3 décembre). Les revenus et les bénéfices du fournisseur de logiciels de création de contenu basés sur le cloud étaient conformes au consensus des analystes.

Au lieu de cela, ce sont les perspectives de l’entreprise pour l’exercice 2022 qui ont incité beaucoup de gens à se précipiter sur les actions.

Cependant, comme nous l’avons vu avec d’autres noms de technologie récemment, il s’agissait d’une réaction excessive. Avec les incertitudes récentes mettant le marché sur le fil, ils ont pris ce qui équivaut à des préoccupations mineures et en font une raison de se diriger vers les sorties.

Cela ne fait qu’ajouter à la volatilité que connaissent actuellement les actions technologiques. Cependant, il y a une doublure argentée. Après son retour en dessous de 600 $ par action, le moment est peut-être venu de verrouiller une position à long terme.

Un rebond peut ne pas se produire en quelques jours ou semaines. Mais des résultats solides pourraient en conduire un, lors de la prochaine publication de chiffres trimestriels. Couplé à son potentiel de continuer à générer de solides rendements à long terme, considérez-le comme un achat aux prix d’aujourd’hui.

L’action ADBE et la réaction du marché à l’orientation

Avec ses récents résultats, Adobe a publié des chiffres solides à la fois pour son quatrième trimestre fiscal et pour l’ensemble de l’exercice 2021. La croissance des revenus pour le quatrième trimestre et l’exercice 21 s’est élevée à plus de 20 %. Encore une fois cependant, ces bons résultats n’ont pas suffi à contrer ce qu’ils percevaient comme de mauvaises prévisions, à la fois pour le prochain trimestre et pour l’année à venir.

Pour le premier trimestre 2022, la société prévoit un chiffre d’affaires de 4,23 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) trimestriel pour l’action ADBE de 3,35 $. C’était inférieur aux attentes des analystes de 4,36 milliards de dollars et au BPA de 3,40 $.

Pour l’exercice 22, Adobe prévoit un chiffre d’affaires de 17,9 milliards de dollars et un BPA de 13,70 $. Ce chiffre était inférieur aux prévisions des analystes, qui prévoyaient un chiffre d’affaires de 18,2 milliards de dollars et un BPA de 14,20 dollars. Ces projections impliquent également un ralentissement de la croissance du chiffre d’affaires pour l’année à venir, les prévisions pour l’exercice 22 se situant à environ 13% au-dessus des ventes totales pour l’exercice 21 (15,8 milliards de dollars).

De toute évidence, publier des conseils en deçà des attentes n’est pas idéal. Mais cela a-t-il justifié une telle vente ? À peine. Il est clair que cette erreur d’orientation est exagérée. Cela indique qu’il se remet rapidement de ses pertes récentes.

Adobe reste une entreprise solide à long terme

Ce dernier développement peut affecter la performance de l’action ADBE dans l’immédiat. Mais je ne dirais pas que ce sera quelque chose qui affectera ses performances dans quelques mois. C’est du moins ce qu’il ressort d’un argument présenté par l’analyste d’Evercore ISI Kirk Materne, à la suite de la récente publication des résultats.

Soulignant comment Adobe a historiquement sous-promis et sur-livré en matière de conseils, nous pourrions voir la société fournir des chiffres plus forts que prévu lors de son prochain rapport en mars 2022. D’ici là, les actions pourraient commencer à rebondir de leur pertes récentes.

Et sur une période plus longue ? Avec un ralentissement de la croissance au cours de l’année à venir, j’admettrai que les gains au cours de cette période pourraient s’avérer beaucoup moins impressionnants que ce que nous avons vu en 2020 et dans la majeure partie de 2021. Cela ne signifie pas pour autant que ses jours en tant que gagnant à long terme pour votre portefeuille sont terminés. Principalement parce que toute décélération observée au cours de l’EX22 pourrait être temporaire.

Alors que le nombre total de marchés adressables (TAM) pour les trois principaux segments de logiciels basés sur le cloud d’Adobe (Creative Cloud, Document Cloud et Experience Cloud) continue de se développer, la croissance des revenus et des bénéfices devrait s’accélérer à un moment donné. Ceci, ajouté à des efforts comme le plan de rachat d’actions de 15 milliards de dollars de la société, contribuera à continuer à générer de solides rendements à long terme.

Le verdict sur ADBE Stock

Ayant obtenu la note « B » dans mon Portfolio Grader, les sentiments de malaise du marché à l’égard des actions de croissance pourraient continuer à peser sur lui pour le moment.

Mais quelques mois plus tard, ce malaise pourrait se dissiper. Le sentiment pour les actions technologiques pourrait passer de « sur la clôture » ​​à haussier. S’il fournit également des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre, l’action ADBE pourrait renverser une partie, voire la totalité, de ses pertes récentes.

À plus long terme, la décélération de la croissance post-pandémique s’inversera. Les projections des analystes demandent à Adobe de voir la croissance de ses revenus et de ses bénéfices pour l’exercice 23 à 14,7% et 17,3%, respectivement.

Vous cherchez à faire de bonnes affaires après la récente liquidation de la technologie ? L’action ADBE est l’une de vos meilleures options. Il pourrait rebondir dans quelques mois et continuer à générer de solides rendements dans les années à venir.

A la date de publication, Louis Navellier avait une position longue sur ADBE. Louis Navellier n’a eu (directement ou indirectement) aucune autre position sur les titres mentionnés dans cet article. Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article n’a détenu (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article.