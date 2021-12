Bone Thugs-N-Harmony contre Three 6 Mafia Verzuz Battle Turns Brawl

Crédit photo : Twitter

Les battles de rap de Verzuz sont censés être une compétition amicale. La bataille de Bone Thugs-N-Harmony contre Three 6 Mafia s’est transformée en bagarre.

Bizzy Bone n’a pas apprécié le discours trash qui accompagne l’événement sur scène. L’événement s’est déroulé le 2 décembre au Hollywood Palladium et a été diffusé sur Triller et Instagram Live. Les deux groupes se sont affrontés pendant quelques rounds, avant que Bizzy Bone ne s’adresse à Three 6 Mafia.

« Hé yo, hé. Avant même de commencer, vous n’êtes pas dignes de vous moquer de moi pendant que je suis sur la scène. Comme tout de suite », a crié le rappeur avant de lancer une bouteille d’eau à T6M. Juicy J s’est alors lancé vers le groupe et a percé le groupe et des coups ont été échangés.

Trois 6 Gangsta Boo de Mafia a appelé Bizzy Bone pour ses actions. « Bizzy Bone, tu es un ennemi. Vous n’avez pas dû prendre vos pilules. Les membres de la sécurité du groupe ont ensuite inondé la scène – transformant la bataille de rap en une véritable bagarre.

Après que la scène ait été dégagée et que les deux groupes soient revenus, moins Bizzy Bone, la bataille a continué. Trois 6 Mafia ont sorti leur tube « Azz N’Titties » et Bone Thugs a répondu avec « Days of Our Livez ». Bizzy Bone s’est ensuite excusé et l’a serré dans ses bras sur scène avec Juicy J.

«Je veux m’excuser auprès de tout le monde, putain, des deux côtés. Je n’essaie pas de foutre cette merde », a déclaré Bizzy. « Excusez-moi. Continuons la fête putain de fête. Lil Wayne et Lil Jon ont fait des apparitions surprises lors de la bataille Bone Thugs-N-Harmony vs. Three 6 Mafia Verzuz.

Bizzy Bone était occupé à dénoncer l’équipe de Memphis sur Instagram avant même que la bataille de Verzuz ne commence.

« Ils ne veulent pas être appelés adorateurs du diable. Eh bien wtf c’est toi et wtf c’est ton nom trois six pour ?? C’est quoi cet acronyme ? C’est la marque de la bête, n’est-ce pas ? Vous avez tous grandi dans l’église, vous connaissiez donc les ramifications derrière le fait de vous nommer vous-même pour faire croire aux gens que vous vouliez votre âme pour la richesse et la gloire. Maintenant tu as ton argent et tu veux faire comme si personne ne pouvait t’appeler dessus ? Vous vous êtes tous levés.