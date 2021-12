Bone Thugs-N-Harmony et Three 6 Mafia Verzuz Battle se transforme rapidement en un vrai combat

Verzus est de retour pour une autre bataille et cette fois, c’est avec le groupe icône hip hop des années 90 Bone Thugs-N-Harmony contre le phénomène des années 2000 Three 6 Mafia. Les fans de rap sont ravis d’un autre versement aux super producteurs et écrivains Swizz Beatz et Timbaland ont cofondé le concours de musique. La bataille actuelle se déroule en direct devant un public sur des plateformes de streaming que les téléspectateurs peuvent regarder au Hollywood Palladium de LA. Il s’agit de la première bataille de rap contre Verzuz depuis les légendes des années 80 Big Daddy Kane et KRS-One en octobre 2021. Chaka Khan et Stephanie Mills ont organisé un match R&B/soul avec leur propre événement Verzuz il y a quelques semaines en novembre 2021.

La bataille survient près d’un an et demi après que DJ Paul et Krayzie Bone ont noté pour la première fois qu’ils allaient s’affronter avec leurs équipes respectives dans une bataille. La bataille a finalement échoué. Mais en octobre, un véritable mash-up a été confirmé. En novembre 2020, DJ Paul a parlé avec HotNewHipHop des retombées de leur bataille de Verzuz. Il a révélé à l’époque que quelqu’un dans le camp de Verzuz avait empêché Krayzie Bone de participer.

Wowwwwwww Bizzy qu’est-ce que tu fais #Verzuz pic.twitter.com/uTjfZ6mOnL – philip lewis (@Phil_Lewis_) 3 décembre 2021

Bien que la bataille ait lieu maintenant, les choses auraient pris une tournure. À un moment donné, des membres de l’équipage d’Harmony ont verbalement attaqué la Mafia et ont commencé à lancer des objets. « Vous moche mutha fu—- ne vous moquez pas de moi pendant que je suis sur scène », a déclaré un membre de Bone Thugs à l’équipe de Mafia. « Comme, tout droit, f-k up », ont-ils poursuivi.

Quelqu’un de l’équipage de Mafia a riposté, disant à l’équipage de « sucer mon d–k ». Une bagarre éclate alors. Tout a été capturé pour que le public puisse le voir. Twitter devient fou en conséquence.

« Je suis surpris qu’ils n’y soient pas entrés avant le spectacle », a commenté un utilisateur de Twitter, faisant allusion à l’histoire tendue du groupe. D’autres ont commenté que le combat était inutile et « ghetto ».