Boney Kapoor et sa famille suivent les traces de Mammooty et de Mohanlal et reçoivent un visa d’or des Émirats arabes unis

Le Golden Visa sera doux-amer pour Kapoor, dont la femme Sridevi est décédée par noyade accidentelle à Dubaï en 2018. (Dossier)

Le producteur Boney Kapoor a reçu un Golden Visa de 10 ans de Dubaï, ainsi que les membres de sa famille. Le directeur a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’il était reconnaissant au gouvernement de Dubaï de leur avoir accordé le visa. Il a également salué le gouvernement comme étant généreux et dynamique et l’a qualifié de meilleure destination.

Cependant, le Golden Visa sera doux-amer pour Kapoor, dont la femme Sridevi est décédée accidentellement par noyade à Dubaï en 2018. L’acteur et les membres de sa famille étaient à Dubaï pour un mariage en famille et sont restés pour se détendre pendant que le reste des membres de la famille revenaient. en Inde.

Auparavant, l’acteur de Bollywood Sanjay Dutt et les superstars du sud de l’Inde Mammooty et Mohanlal avaient obtenu le Golden Visa.

Les superstars du cinéma malayalam ont partagé la nouvelle, ainsi que des photos d’elles recevant le visa honorifique, à la fin du mois dernier. Dans une publication sur Facebook, Mohanlal a exprimé sa gratitude à Mohamed Ali Al Shorafa Al Hammadi, membre du Conseil exécutif d’Abou Dhabi et président du Département du développement économique d’Abou Dhabi, pour lui avoir accordé le Golden Visa.

Mammootty a également exprimé sa gratitude au gouvernement des Émirats arabes unis. Son message comprenait également une note de remerciement à Al Hammadi.

Éligibilité au Golden Visa

Le vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, avait lancé l’initiative Golden Visa pour retenir les «grands esprits» dans le Golfe et aider le pays à progresser davantage.

Les Émirats arabes unis ont réorganisé leur système de visa pour la résidence de longue durée et ont permis aux étrangers de vivre dans le pays sans sponsor national. Le gouvernement a également permis aux particuliers de conserver la propriété à 100 pour cent de leurs entreprises respectives. Le Golden Visa vise à attirer des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes dotées de talents exceptionnels tels que des professionnels de la santé, des chercheurs, des étudiants remarquables et des personnes dans les domaines de la science et du savoir.

