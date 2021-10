Bonfida DEX restreint l’accès aux utilisateurs basés aux États-Unis

Basé sur le sérum, l’échange décentralisé d’actifs numériques (DEX) de Bonfida est le dernier projet de finance décentralisée (DeFi) à placer les États-Unis dans sa liste de régions restrictives.

Selon les conditions d’utilisation de Bonfida, le Bonfida DEX n’est pas disponible pour les résidents des États-Unis. Avec cela, les États-Unis ont rejoint la République populaire démocratique de Corée, la Biélorussie, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la région de Crimée en Ukraine, Cuba, l’Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud, la Syrie, le Yémen, et Zimbabwéen.

« Si vous avez l’intention de conclure des transactions impliquant des dérivés, vous confirmez également que vous n’êtes pas situé, incorporé ou autrement établi dans, ou citoyen ou résident d’une juridiction restreinte en dérivés », a déclaré la bourse.

Le mois dernier, l’agrégateur d’échange décentralisé 1Inch a également commencé à géorepérer les adresses IP américaines.

Comme nous l’avons signalé, 1Inch inclut également les États-Unis dans sa liste de territoires restreints et empêche les personnes de ces régions d’utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour accéder au site Web. La plateforme a déclaré qu’elle prévoyait de lancer un nouveau produit aux États-Unis conformément aux exigences réglementaires.

DEX dYdX a également mis à jour ses conditions d’utilisation pour mentionner que si l’utilisateur est un citoyen ou un résident des États-Unis, il est tenu de régler physiquement toutes les transactions effectuées à l’aide de dYdX et de fermer complètement et de régler physiquement toutes les positions sur marge ouvertes dans les 28 jours.

Les utilisateurs basés aux États-Unis ne sont également pas autorisés à accéder ou à échanger les fonctionnalités avancées de la plate-forme, y compris le trading de Bitcoin et les contrats perpétuels sur dYdX. Ils ne doivent pas non plus utiliser un VPN pour modifier votre adresse de protocole Internet ou contourner ou tenter de contourner cette interdiction.

Plus tôt le mois dernier, les utilisateurs de dYdX ont célébré un énorme largage de jetons DYDX d’une valeur de milliers de dollars pour de nombreuses personnes. Cependant, ceux qui ont échangé sur la plate-forme en utilisant une adresse IP aux États-Unis n’étaient pas éligibles pour le largage ou pour participer à son programme de jalonnement.

« C’est devenu presque la norme maintenant. Les gens n’ont plus besoin du marché américain pour gagner, de sorte que les régulateurs américains n’ont plus d’influence sur les fondateurs véritablement mondiaux. L’avenir leur a déjà échappé », a commenté Balaji Srinivasan, ancien CTO de Coinbase et General Partner chez Andreessen Horowitz.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.