Bonfire Night : 11 faits surprenants sur Guy Fawkes et le complot de la poudre à canon

Souvenez-vous, souvenez-vous (Photo : Collection Historica Graphica/Images du patrimoine/Fototeca Gilardi/.)

Ce soir, des feux de joie seront construits, des feux d’artifice allumés et des gars brûlés grâce à quelque chose qui s’est passé il y a plus de 400 ans.

Tout le monde connaît les bases du complot de la poudre à canon qui est à l’origine de nos étranges traditions annuelles, car il était si important que nous en parlons encore aujourd’hui.

Guy Fawkes, avec un petit groupe de conspirateurs, avait prévu de faire sauter les Chambres du Parlement pour protester contre les lois anti-catholiques du pays, un plan qui a échoué.

Mais combien d’autres faits suivants connaissiez-vous sur Fumseck et le reste de l’intrigue ?

Faits que vous ne saviez pas sur le complot Gunpowder

1. Guy Fawkes n’était pas réellement le meneur du complot visant à faire exploser la Chambre des Lords.

Il n’était que l’un d’un groupe de 13 hommes – le chef était un certain Robert Catesby.

Fumseck était celui qui avait le travail d’allumer la mèche, et c’est donc lui qui a été pris dans les caves du Parlement avec 36 barils de poudre à canon.

2. Le 5 novembre était initialement connu sous le nom de Gunpowder Treason Day et des feux de joie ont été allumés pour célébrer le fait que le roi n’avait pas été tué.

Le roi au moment de la tentative de meurtre était Jacques Ier.

3. La tradition consistant à brûler une effigie de Guy Fawkes sur un feu de joie n’a commencé que vers le XVIIIe siècle, lorsque des rapports sont apparus selon lesquels des enfants transportaient des figurines en peluche et mendiaient de l’argent avec eux.

Au fil du temps, le 5 novembre est finalement devenu la Journée Guy Fawkes.

4. Après sa capture, Guy Fawkes a été envoyé à la Tour de Londres où il a enduré deux jours de torture avant de finalement avouer et donner les noms de ses comploteurs.

Une fois que les tortionnaires en avaient fini avec lui, il pouvait à peine signer son propre nom.

5. Il était autrefois illégal de ne pas célébrer Bonfire Night en Grande-Bretagne.

Jusqu’en 1959, il était illégal de ne pas célébrer Bonfire Night en Grande-Bretagne. Pendant ce temps, il n’y avait qu’un seul endroit au Royaume-Uni qui refusait de célébrer la tentative ratée. En ce qui concerne leurs anciens élèves, l’école St Peter à York, où Guy Fawkes a fréquenté, a été dispensée de brûler une photo de son ancien élève.

Cependant, pendant les première et deuxième guerres mondiales, personne n’était autorisé à déclencher des feux d’artifice ou à allumer des feux de joie. Pendant ce temps, Bonfire Night était célébré à l’intérieur pour protéger les gens en ne montrant pas à l’ennemi où ils se trouvaient.

On peut toujours compter sur Lewes pour aller OTT le Bonfire Night (Photo: BEN STANSALL / . via .)

6. Les conspirateurs ont probablement été trahis par un traître – qui a écrit anonymement à l’un des seigneurs pour l’avertir de ne pas entrer dans la maison ce jour-là – ce qui a incité la perquisition dans les caves

William Parker, le 4 baron Monteagle a reçu la lettre le 26 octobre.

7. Guy Fawkes et ses collègues comploteurs ont été condamnés à mort en étant pendus, tirés et écartelés le 31 janvier 1606

Guy a évité ce destin macabre en sautant de la potence et en se brisant le cou. Cependant, ils l’ont quand même découpé en quartiers et ont envoyé son corps aux quatre coins du royaume comme un avertissement à tous les autres comploteurs.

8. Même aujourd’hui, le Yeoman de la Garde vérifie toujours les caves sous les Chambres du Parlement chaque année avant l’ouverture officielle du Parlement.

Au cas où.

9. Bien qu’il soit l’une des plus grandes figures anti-protestantes de l’histoire britannique, Fumseck est en fait né protestant

Il ne s’est converti au catholicisme qu’à l’adolescence.

dix. Le roi Henri VII a été la première personne à organiser un feu d’artifice

Lors du mariage du roi d’Angleterre en 1486, le tout premier feu d’artifice jamais enregistré en Grande-Bretagne a eu lieu.

Ce célèbre mariage, avec son fabuleux feu d’artifice, a finalement uni les deux familles de maisons en guerre d’York et de Lancaster.

11. Les théories du complot existent depuis longtemps, et certains pensaient que le complot avait été soit inventé par les autorités, soit autorisé à se dérouler jusqu’à la dernière minute bien qu’il ait été découvert plus tôt.

Le comte de Salisbury a été le seul accusé de telles choses, bien qu’elles n’aient bien sûr jamais été prouvées.

Guy Fawkes voulait faire exploser le Parlement (Photo: .)

Quels sont les poèmes célèbres de Bonfire Night ?

Aucune liste ne serait complète sans la comptine traditionnelle la plus célèbre de l’événement. Vous connaissez peut-être la première ligne : Souvenez-vous, souvenez-vous, le 5 novembre.

Voici la version complète :

Souviens-toi, souviens-toi du 5 novembre,

La trahison et le complot de la poudre à canon,

je ne connais aucune raison

Pourquoi la trahison de la poudre à canon

Doit jamais être oublié.

Guy Fawkes, Guy Fawkes, c’était son intention

Faire sauter le Roi et le Parlement.

Trois-vingts barils de poudre ci-dessous,

Pauvre vieille Angleterre à renverser ;

Par la providence de Dieu, il a été attrapé

Avec une lanterne noire et une allumette allumée.

Holla boys, Holla boys, que les cloches sonnent.

Holloa boys, Holloa boys, Dieu sauve le roi !

Et que doit-on faire de lui ? Brûlez-le !

– John Milton

Ferez-vous la fête ce soir ? (Photo : .)

Un poème traditionnel plus court va comme ceci:

Mec, mec, mec

Pique-le dans les yeux,

Mets-le sur le feu de joie,

Et là, laisse-le mourir

– Inconnu

Enfin, un poème plus familial se concentre sur les célébrations modernes de Bonfire Night. Cela se passe comme suit :

Crépiter! Cracher!

Qu’est-ce que c’est?

Orange, jaune, rouge.

Crépiter! Cracher!

Chaud,

Des flammes au dessus de ma tête.

Crever! Pop!

Sentir la chaleur

Brûler le sol.

Crever! Pop!

Les visages brillent,

Des sourires partout.

Sifflement! Zoom!

Ils montent

Haut dans la nuit.

Sifflement! Zoom!

Étoiles colorées

Brillant audacieux et lumineux.

Zapper ! Pétiller!

Tirer

Voler très vite.

Zapper ! Pétiller!

Voir le flou

Danser sur un bâton.

– Marie Thom



