Bonfire Night 2021 : Comment assurer la sécurité des enfants lors de la nuit des feux d’artifice

Bonfire Night est très amusant, mais assurez-vous de profiter des festivités en toute sécurité (Photo: Metro.co.uk)

La nuit du feu de camp est de nouveau à nos portes.

Le ciel nocturne éclatant dans un arc-en-ciel de couleurs, avec les bruits de feu d’artifice, l’odeur alléchante des hot-dogs et le goût des pommes au caramel près d’un feu de joie, en font une nuit très attendue pour de nombreux enfants.

Mais, bien que ce soit un bon moment pour se réunir avec des amis et la famille et s’amuser, il est important de s’assurer que la soirée Guy Fawkes est une soirée inoubliable pour les bonnes raisons et non les mauvaises.

Voici donc quelques conseils pour vous assurer que vos enfants restent en sécurité, à la maison ou lors d’une exposition organisée.

Conseils de sécurité pour les cierges magiques

Un cierge magique peut atteindre des températures de 20 fois le point d’ébullition de l’eau, il est donc important que les enfants portent des gants, tiennent le cierge magique à bout de bras, loin des visages, des vêtements et des autres personnes, et aient toujours un seau d’eau ou de sable à proximité. mettez les cierges magiques usagés – extrémité chaude vers le bas.

Les cierges magiques ne sont pas sans danger pour les enfants de moins de 5 ans, donc un adulte devrait toujours les manipuler. Les bâtons lumineux et les colliers ou les jouets lumineux à piles sont d’excellentes alternatives pour les jeunes enfants.

Comment assurer la sécurité des enfants autour des feux d’artifice

Il est recommandé d’éviter les feux d’artifice à la maison, cependant, si vous souhaitez installer votre propre affichage, assurez-vous de respecter le code des feux d’artifice :

Achetez des feux d’artifice marqués BS 7114 uniquement Ne buvez jamais d’alcool lorsque vous êtes responsable de feux d’artifice Conservez les feux d’artifice dans une boîte fermée et sécurisée – hors de la portée des enfants Suivez attentivement les instructions individuelles relatives aux feux d’artifice Utilisez un cône et allumez des feux d’artifice à bout de bras tenez-vous bien en retrait Ne retournez jamais à un feu d’artifice allumé, même s’il n’a pas été tiré Ne mettez jamais de feux d’artifice dans votre poche, ou laissez les autres le faire ou les lancez Surveillez toujours les enfants, en vous assurant qu’ils se trouvent dans une zone d’observation sûre

Surveillez les enfants à tout moment lorsque des feux d’artifice sont impliqués (Photo: .)

Conseils de sécurité pour les feux de camp

Minimisez la fumée en ne brûlant que des matériaux secs – les petits enfants paniquent facilement et la fumée peut les faire se précipiter près des flammes Assurez-vous que le feu de joie est bien éloigné d’autres objets inflammables tels que des clôtures, des arbres en surplomb, des hangars ou des endroits où les enfants joueront Marquez clairement sortir le bord du feu de joie avec des pierres ou des briques Tenez-vous loin du feu à une distance sécuritaire avec votre enfant – Ne laissez jamais un enfant sans surveillance près du feu Allumez toujours le feu de joie avec précaution. L’essence, la paraffine ou les spiritueux ne doivent jamais être versés directement sur un feu. Utilisez des allume-feu pour éviter les flambées soudaines Comme pour la sécurité des étincelles, gardez des seaux d’eau à portée de main ou un tuyau d’arrosage connecté. Les enfants ne devraient jamais essayer d’aider un adulte à allumer un feu de joie. Les feux de joie peuvent être extrêmement dangereux, c’est pourquoi un enfant ne devrait jamais aider à allumer, même si le feu est relativement petit.

Le port de vêtements amples n’est pas conseillé et il est important que les enfants sachent comment s’arrêter, tomber et rouler si leurs vêtements prennent feu.

Plus : Parentalité



L’instinct est de courir. Alors, encouragez-les à s’entraîner à s’arrêter, à se laisser tomber au sol, à se couvrir le visage avec les mains et à se retourner plusieurs fois pour éteindre les flammes lors d’une discussion de sécurité avant l’événement.

Vous ne voulez pas effrayer vos enfants, mais il est essentiel qu’ils comprennent que même si c’est un moment amusant, cela peut aussi être dangereux.

Les enfants anxieux peuvent trouver plus facile de regarder à distance, peut-être à l’intérieur en regardant à travers une fenêtre s’ils sont à la maison, ou loin de la foule lors d’un événement, ou ils peuvent aimer porter des protège-oreilles pour atténuer le bruit de la détonation.

Une fois que les enfants se rendront compte qu’ils peuvent s’amuser et être en sécurité, ils créeront de merveilleux souvenirs durables.

