Bonfire night: Un match de football abandonné après un feu d’artifice EXPLOSE sur un joueur – VIDEO | Royaume-Uni | Nouvelles

L’équipe de la ligue semi-professionnelle Hashtag United a joué contre les Concord Rangers vendredi soir, mais les arbitres ont abandonné le match après qu’un feu d’artifice a explosé aux pieds du joueur Matas Skrna. Hashtag United menait 2-0 à la 60e minute, mais un feu d’artifice égaré a explosé au sol près de M. Skrna, lançant des étincelles dans sa direction qui semblent avoir touché ses jambes nues. Le footballeur est tombé au sol de douleur, appelant à une aide médicale alors que les officiels interrompaient le match pendant quelques minutes. Le jeu Bonfire Night a ensuite été entièrement annulé.

M. Skrna courait vers son but lorsqu’un feu d’artifice a atterri sur le terrain et a explosé au sol près de lui.

L’explosion initiale du feu d’artifice a conduit à de plus petites explosions au sol. Ceux-ci semblaient attraper les jambes de M. Skrna.

Le joueur a été soigné sur place, le jeu étant interrompu pendant quelques minutes.

Mais, alors que les Concord Rangers étaient prêts à recommencer le match avec un corner, les officiels de match Joe Lannon, Robert Collins et Nicholas Hodges ont décidé d’abandonner le match.

On pense que le feu d’artifice provient d’une maison voisine abritant leur propre exposition.

L’incident a été signalé à la police d’Essex, bien que le directeur de l’équipe de réserve de Hashtag United ne pense pas que le feu d’artifice ait été délibérément lancé.

Les arbitres ont arrêté le match après avoir repéré d’autres feux d’artifice dans le ciel au milieu de préoccupations pour la sécurité des joueurs.

Le club a déclaré sur Twitter: « Nous nous attendons à des feux d’artifice chaque fois que @hashtagutd joue, mais pas comme ça.

Le fondateur et propriétaire de Hashtag United, Spencer Owen, a tweeté sa colère face à l’événement et a appelé à l’interdiction pure et simple des feux d’artifice.

Il a tweeté : « Encore une autre raison à ajouter à la liste des raisons de licencier les feux d’artifice. Les propriétaires de chiens savent exactement ce que je dis. Heureux que Matas aille bien.

Ce n’était pas le seul match de football perturbé le Bonfire Night. Le match de Waterford contre Shamrock Rovers a également été suspendu lorsque des feux d’artifice ont été lancés sur le terrain.