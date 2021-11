Bonfire Night : un pompier a dû être hospitalisé après une attaque « inacceptable » | Royaume-Uni | Nouvelles

L’attaque s’est produite aux premières heures de vendredi soir, le pompier étant l’une des trois attaques contre le personnel des services d’urgence. Martin Blundel, le chef des services d’incendie et de secours en Écosse, a supplié le public de ne pas attaquer les pompiers « qui ne font que leur travail ».

Le lieu de l’attaque et l’étendue des blessures des pompiers ne sont pas encore connus.

M. Blundel a déclaré sur Twitter: « Moins de 2 heures avant la nuit du feu de joie et 3 attaques jusqu’à présent, dont 1 nécessitant une visite à l’hôpital.

« Veuillez ne pas attaquer les pompiers de @fire_scot qui ne font que leur travail.

« En fait, pourquoi attaquer n’importe quel travailleur des services d’urgence alors que nous sommes ici pour vous protéger du mal? »

Bonfire Night voit souvent un nombre plus élevé d’appels de pompiers avec le service écossais répondant à plus de 500 feux de joie sur une période de huit heures.

Une nouvelle législation en Écosse interdit au public de lancer des feux d’artifice avant 18 heures et après 23 heures.

Cependant, cette règle est assouplie le 5 novembre où les feux d’artifice peuvent être déclenchés jusqu’à minuit.

Les commentaires de M. Blundel sont venus en réponse à un message sur Twitter du Scottish Fire and Rescue Service qui a condamné les attaques.

La célébration de la Glasgow Bonfire Night était l’un de ces événements annulés en raison du sommet COP26 en cours qui se déroule dans la ville.

Avant le début des festivités, DACO Perry a déclaré: «Pour la deuxième année consécutive, Bonfire Night sera très différent des années précédentes, car certains événements publics à grande échelle à travers le pays sont annulés en raison des restrictions COVID-19, et à Glasgow en raison à l’événement COP26.

«Le service est bien doté en ressources et préparé pour cette période annuelle de célébrations qui comprend Halloween, Diwali et Bonfire Night, ainsi que cette année COP26, et nous avons mis en place des mesures solides pour nous assurer que nous pouvons continuer à répondre aux urgences.

« Il ne fait aucun doute que nous accueillons favorablement le soutien continu de nos communautés – en suivant toutes les directives de sécurité disponibles de nous-mêmes et de nos partenaires, ils peuvent aider à réduire le risque de préjudice dans la mesure du possible.

« Ce que nous demandons cette année, c’est que le public réfléchisse aux risques d’accueillir un événement privé impliquant soit un feu d’artifice, soit un feu d’artifice.

« Chaque année, des personnes sont blessées par des feux de joie et des feux d’artifice et admises à l’hôpital – et les enfants sont particulièrement à risque. »