Bonfire Peaks a une nouvelle démo et une date de sortie

in

Bonne nouvelle pour les fans de casse-tête diaboliques : Bonfire Peaks, créé par la société boutique de Corey Martin et Alan Hazelden, Draknek & Friends, est presque là !

Avec une toute nouvelle date de sortie le 30 septembre, vous pourrez jouer à ce casse-tête brûlant avant que les feuilles ne commencent à tourner. Ce qui est parfait, en fait, car Bonfire Peaks est une grande ambiance d’automne, avec sa palette de couleurs chaudes, ses feux confortables et ses voxels plus gros que votre pull préféré.

Aw ouais, c’est le bon truc douillet.

Vous pouvez visiter l’eShop pour télécharger la démo gratuite, ou ajouter le jeu à votre liste de souhaits si vous savez que vous allez l’ajouter à votre collection de puzzles. Si vous recherchez plus de qualité de puzzle de Draknek & Friends, vous pouvez également consulter leur ensemble de puzzles, qui comprend des jeux de A Monster’s Expedition à A Good Snowman Is Hard To Build.