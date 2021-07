Bongino crée un processeur de paiement Free Speech ⋆ .

Un conservateur de premier plan a finalement lancé un processeur de paiement afin que les Américains n’aient pas à s’inquiéter que PayPal ou d’autres sociétés éveillées les mettent sur leur liste noire.

Le processeur de paiement pro-liberté d’expression résout un problème critique pour le mouvement conservateur en ligne. « Dan Bongino et moi avons formé une entité, Liberatio Protocol LLC. Liberatio signifie libération, et notre lancement d’AlignPay représente notre premier investissement dans notre écosystème Align For Freedom », a déclaré l’investisseur stratégique Jeffrey Wernick sur Bongino.com. AlignPay s’est décrit sur son site Web comme une “nouvelle solution de traitement des paiements conçue pour la liberté et motivée par la conviction américaine éprouvée que tout le monde – peu importe sa race, sa religion, son sexe ou son idéologie – a le droit de rechercher le bonheur et de vivre le Rêve américain.”

L’énoncé de mission d’AlignPay a expliqué plus en détail comment la plate-forme changera la donne pour Internet :

Que vous soyez propriétaire d’une petite entreprise pour la première fois, une entreprise Fortune 50, un organisme à but non lucratif en plein essor, une église, un candidat à une fonction publique ou tout ce que vous pouvez imaginer ; AlignPay est là pour vous aider en vous permettant de recevoir des paiements et des contributions de manière sûre, privée et sécurisée, sans la menace d’une « culture d’annulation ». Nous ne sommes pas Big Tech. Nous sommes votre technologie.™️

Wernick a expliqué dans son blog que les conservateurs et les défenseurs de la liberté d’expression sont à la croisée des chemins alors que les libéraux consolident leur pouvoir dans bon nombre des institutions les plus puissantes d’Amérique : « Le choix est clair : soyez le sujet des tyrans de la technologie, des oligarques de la technologie et de leur écosystème qui réveillé, annule la foule culturelle, les marxistes culturels et la plupart des médias grand public qui aident et encouragent. Ou rejoignez-nous à Align for Freedom, où la vie privée est respectée, les données ne sont ni pillées ni pillées, et nous pratiquons tous [] respect mutuel », a-t-il expliqué. « Nous soutenons la liberté et la prospérité pour tous, pour tous les Américains, pas seulement pour ceux avec qui nous pourrions être idéologiquement alignés.[]. Nous embrassons la diversité dans le sens le plus vrai et le plus large.

AlignPay a publié une déclaration importante sur sa page d’accueil expliquant que la plate-forme est « ‘ Annuler la culture’ gratuite ». Il a ajouté que «Nos principes de liberté d’expression préservent et renforcent les droits de tous les utilisateurs à interagir librement dans le cadre de la loi. Période.”

