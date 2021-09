Bongino énumère tous les mensonges, un par un, a raconté le président Biden à propos de l’Afghanistan

in

Le présentateur de Fox News, Dan Bongino, a énuméré tous les mensonges racontés par le président Biden à propos de l’Afghanistan dans son émission de samedi “Unfiltered”.

MILEY : LES FORCES AFGHANES « NON CONÇUES DE FAÇON APPROPRIÉE » POUR SÉCURISER LA NATION DANS LES « LEÇONS APPRISES » APRÈS LE RETRAIT

Dan Bongino : Arrêtons de jouer à n’importe quel jeu de mots, Joe Biden est un menteur. Cela signifie qu’il ment sur des choses tout le temps. N’importe quel jeu de mots, ‘il est mal informé’, non, c’est un menteur. Ses mensonges ont fait tuer des gens. Passez en revue quelques-uns de ses plus gros mensonges sur l’Afghanistan et sa terrible réaction mortelle. Voici le mensonge numéro un. Joe Biden a déclaré que son prédécesseur Donald Trump avait conclu un accord dont il ne pouvait pas sortir.

Président Biden (Clip): L’ancien président a conclu un accord avec les talibans selon lequel il retirerait toutes les forces américaines d’Afghanistan d’ici le 1er mai. Mon prédécesseur, l’ancien président, a signé un accord avec les talibans. Au moment où je suis arrivé au pouvoir, les talibans étaient la position militaire la plus forte depuis 2001.

Bongino : C’est un mensonge, il invente ça. C’est ce que Joe Biden fait de mieux. Il invente des trucs et oublie ses répliques. Ce n’est pas vrai, Donald Trump lui-même n’était pas lié par l’accord de Donald Trump car trois jours après son accord avec les talibans, Donald Trump a décidé qu’il était temps de bombarder les talibans pour avoir rompu l’accord. Donc, juste pour être clair en utilisant la logique de Joe Biden, il était bloqué par l’accord de Donald Trump mais Donald Trump n’était pas bloqué par l’accord de Donald Trump. Je suis vraiment désolé si vous êtes un gauchiste et que vous craquez pour ces ordures. Cet homme est un menteur et il mérite d’être interpellé. Ce n’est pas le seul mensonge. Voici mon numéro deux. L’Afghanistan des Américains pour le triomphe ? Triomphe? Il a laissé notre peuple derrière lui. Je retire cela, c’était un triomphe pour nos ennemis qui nous ont humiliés, alors que nous laissions notre peuple derrière nous. Écoutez Biden vanter ici le succès de ce pont aérien. Ceci est absurde.

Regardez le monologue complet de Dan Bongino ci-dessous :