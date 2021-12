Bongino HAMMERS est parti pour se plaindre que les conservateurs construisent des plateformes alternatives

Les libéraux ont tristement dit aux conservateurs censurés qu’ils devraient créer leurs propres plates-formes.

Maintenant que les conservateurs ont tout construit, des processeurs de paiement aux plates-formes d’hébergement vidéo, les libéraux ont désormais condamné ces plates-formes comme des chambres d’écho. Le commentateur conservateur Dan Bongino n’en voulait pas.

Bongino a pulvérisé le média libéral Axios pour son article « L’aile droite construit sa propre chambre d’écho » lors de l’épisode du 7 décembre de son émission de radio The Dan Bongino Show. Dans son article, Axios a tiré la sonnette d’alarme : « Les conservateurs créent agressivement leurs propres applications, téléphones, crypto-monnaies et maisons d’édition dans le but de contourner ce qu’ils considèrent comme un écosystème Internet et médiatique de plus en plus libéral. Bongino s’est moqué du terme « chambre d’écho », notant qu’Axios s’est complètement allié à « tous ces papiers fous de gauche » des médias de l’establishment libéral qui sont dans leur propre « vraie chambre d’écho ».

Bongino a proposé une théorie sur les véritables sentiments qui se cachent derrière les préoccupations de mauvaise foi concernant les « chambres d’écho » :

« Vous comprenez pourquoi Axios et ces fous de gauche sont si menacés par Rumble, Truth Social, Parler, GETTR, toutes ces plateformes – vous comprenez pourquoi ? C’est une menace pour leur philosophie de chambre d’écho de messagerie. Alors, que font-ils? Ils vous blâment pour ce qu’ils font.

Il a fait valoir que les conservateurs étaient plutôt en train de « créer une chambre sans écho pour sortir de la chambre d’écho à gauche, idiots ». Exprimant sa frustration que la gauche panique à l’idée que les droitiers aient de l’espace sur les plates-formes qu’ils ont construites, alors que « [t]il est parti a construit un monopole sur les messages de gauche hardcore et d’extrême gauche. Ils sont tellement offensés que les plateformes de liberté d’expression aient brisé le monopole, qu’ils passent en mode attaque, puis ils prétendent qu’ils font quelque chose de bienveillant.

Il a lancé une liste rapide de récits célèbres démystifiés que l’establishment libéral a poussés à des fins politiques. Ils « ont fait croire à l’Amérique que la bande peepee était réelle, que l’ordinateur portable de Hunter Biden était un faux. Ils ont fait croire à l’Amérique cela à travers une chambre d’écho de stupides, et Axios s’inquiète pour la nouvelle plate-forme de médias sociaux de Rumble et Trump, Truth Social. Fox News a rapporté que Truth Social devrait faire ses débuts complets au cours du premier trimestre 2022.

Bongino a encore martelé l’article d’Axios pour sa revendication de « chambre d’écho », car Rumble s’est déclaré, en tant qu’argument de vente clé, « une plate-forme de liberté d’expression ». Il a ajouté : « Vous voulez être un libéral et publier sur Rumble ? Allez-y. Contrairement à vous les fraudeurs d’Axios et les hypocrites, nous ne faisons écho à rien. Il a ensuite plaisanté en disant que si les conservateurs aiment faire écho à quoi que ce soit, ce sont les principes fondamentaux de la liberté de l’Amérique.

Plus tôt dans le podcast, Bongino a semblé paraphraser la deuxième loi de la politique de l’historien Robert Conquest en observant : « Une organisation qui ne commence pas comme explicitement conservatrice et de droite ira toujours de plus en plus loin à gauche. Axios en est un parfait exemple.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez votre représentant local et exigez que Big Tech soit tenue de rendre des comptes pour refléter le premier amendement tout en offrant transparence, clarté sur le « discours de haine » et un pied d’égalité pour les conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.