Boniek garantit la continuité de Paulo Sousa

24/06/2021 à 17h58 CEST

Zbigniew Boniek, président de la fédération polonaise, a assuré la continuité du portugais Paulo Sousa comme entraîneur un jour après l’élimination de l’équipe à l’Euro 2020.

“Nous avons échoué dans le sport, nous n’avons pas obtenu les résultats escomptés, mais Paulo Sousa reste et nous espérons qu’il nous mènera à la Coupe du monde”, a-t-il déclaré. Boniek lors d’une conférence de presse après la défaite 3-2 contre la Suède qui signifiait l’adieu de la partie polonaise en terminant quatrième et dernier du groupe E après l’Espagne, la Suède et la Slovaquie.

Paulo Sousa a repris l’équipe nationale polonaise en janvier et n’a pas réussi à atteindre au moins les huitièmes de finale, bien que lors du dernier match, il ait eu une option quand Robert Lewandowski il a équilibré un 2-0 adverse, mais a fini par tomber dans l’extension.

“Paulo Sousa a un contrat. C’est un très bon entraîneur et j’ai l’impression qu’il a su diriger les joueurs. L’équipement que les fans ont vu est différent de ce à quoi nous étions habitués. Les problèmes ne se résolvent pas en changeant d’entraîneur. Nous avons besoin de stabilité », a-t-il déclaré.

“C’est un entraîneur qui a beaucoup d’expérience et qui sait ce dont cette équipe a besoin”, a déclaré Boniek, qui a expliqué qu’ils voyaient une équipe qui n’avait pas peur et que, par exemple, ils ont joué contre l’Espagne, “la sixième équipe du monde, également égal “, et que ” la Suède et la Slovaquie étaient dominées à bien des égards “.