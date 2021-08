‘Bonita’ Fernández se produit sur la Plaza de la mexicanidad

in

(Photo : fourni)

La candidate à la Coupe du monde Diana ‘La Bonita’ Fernández sera en action vendredi prochain, le 27 août, sur la Plaza de la Mexicanidad à Ciudad Juárez; apparaissant à nouveau devant ses fans, qui attendent une autre belle performance de leur boxeur préféré.

Fernández Ortiz a disputé le titre mondial des super-mouches du World Boxing Council lors de sa dernière sortie, contre le monarque mondial absolu, réalisant un combat de très haut niveau, avec une stratégie bien planifiée, bien que malheureusement pour sa cause il n’ait pas réussi à conquérir la couronne universelle.

La frontière a gagné la reconnaissance des fans de sueur et de sang, montrant qu’elle n’est pas seulement un joli visage, mais qu’elle a également la férocité et les qualités pour entrer dans le diamant de la bataille avec les meilleurs au monde dans sa catégorie.

Diana Laura avec un record de 23 victoires, dont 4 par KO et quatre revers ; montrera une fois de plus qu’il a de la traction parmi ses fans dans un combat qui sera sûrement à haute tension et au goût des supporters frontaliers toujours exigeants, qui verront également le gaucher Carlos Adrián ‘Rancherito’ Ramírez en action.

Le méga panneau d’affichage qui présente Promociones del Pueblo en association avec BXSTRS Promotions, atteindra plus de 20 pays à travers l’Amérique latine à travers ‘Friday Fight Night ESPN Knockout’; avec le sensationnel Miguel ‘Micky’ Román dans le virage stellaire, face à Sergio ‘Dandy’ Puente, né à Monterrey, dans une bataille de pouvoir contre pouvoir.