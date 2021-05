Bonjour aux photos du tapis rouge de la première de Shrek ⋆ .

Comme je l’ai dit dans mon étude anthropologique sur la première de Pirates des Caraïbes: Malédiction du Black Pearl, les photos du tapis rouge nous offrent un aperçu unique du passé de la culture pop. Un événement hollywoodien aléatoire a la capacité de collecter les personnages réellement célèbres, potentiellement célèbres et momentanément célèbres. De plus, les styles exposés sont vraiment époustouflants.

À l’occasion du 20e anniversaire de Shrek, voici un retour sur les personnes qui se sont présentées au Mann Village Theatre de Westwood, en Californie, fin avril pour célébrer ce que The Guardian a récemment appelé «un bas pas drôle et surfait pour l’animation à succès» et ce que d’autres considérer comme un amalgame de bizarreries de dessins animés. Ces personnes ci-dessous (et Jason Alexander de Seinfeld, ci-dessus) ont été parmi les premiers à y passer.

Todd McFarlane

Après avoir fouillé dans l’enfer pour créer Spawn, le maven de la bande dessinée et du jouet Todd McFarlane a creusé plus profondément dans le monde souterrain pour produire sa propre gamme de jouets Shrek. Et vous feriez mieux de croire qu’il les montrait à la première de Shrek!

Frankie Muniz et Justin Berfield

Malcolm in the Middle était au sommet de sa popularité à la saison 2, et vous savez que les mauvais garçons des sitcoms aux heures de grande écoute ont dû frapper le tapis vert. Fait amusant: Justin Berfield a apparemment auditionné pour jouer le jeune Anakin dans The Phantom Menace

(et ressemble beaucoup plus à Hayden Christensen).

Mike Myers et Jeffrey Katzenberg

“JUSTE UNE BOUCHE RAPIDE, MIKE.”

Gervase Peterson

Survivor reste populaire 20 ans plus tard, mais il est difficile de décrire à quel point l’Amérique était fébrile pour l’émission de téléréalité à haut concept, et combien de membres de la distribution ont tenté une carrière dans la voie rapide d’Hollywood. Peterson est arrivé à la septième place de la première saison de Survivor, mais a quand même réussi à faire carrière dans le mannequinat. Bien pour lui! Colleen Haskell de la saison 1 a continué à jouer dans The Animal avec Rob Schneider donc, vous savez, cela pourrait être pire.

Kate Capshaw et Steven Spielberg

Soutenant leurs camarades de Dreamworks, le couple puissant Steven Spielberg et Kate Capshaw ont participé à la première de Shrek avec un billet en main. Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils ont pensé des pets. (De plus, quiconque peut me dire ce que signifie le chapeau de Spielberg gagne 10 points.)

Mena Suvari et Thora Birch

Les apparitions de Suvari et Birch sont juste une excellente synergie nostalgique Dreamworks. Tous les deux étaient à la hauteur de la victoire de American Beauty Best Picture en 2000. Dreamworks était pleinement établie comme une marque de prestige réalisant des films pour adultes. Entrez: Shrek.

Eddie Murphy et sa famille

Ravi de voir Murphy sortir avec toute sa famille pour une journée de Shrekiness, mais egad, les bigwigs hollywoodiens ne pourraient-ils pas tirer les ficelles de cette première étoilée retirer le chapiteau Freddy Got Fingered du théâtre? Ou était-ce la dernière blague «adulte» de Shrek?

Jared Leto

En défense de Jared Leto, il s’est coiffé de cette façon pour Panic Room.