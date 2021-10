‘Bonjour Jack! The Kindness Show ‘premières le 5 novembre sur Apple TV +

Apple TV+ a publié aujourd’hui la bande-annonce d’une nouvelle série destinée à un public d’âge préscolaire, intitulée « Bonjour, Jack ! Le spectacle de la gentillesse’. La série sera diffusée exclusivement sur le service le 5 novembre.

La série met en vedette Jack McBrayer, probablement mieux connu pour son rôle de Kenneth Parcell dans 30 Rock.

Comme vous pouvez le deviner d’après le titre, Jack montrera aux enfants d’âge préscolaire à quel point les petits actes de gentillesse peuvent changer le monde.

Voici la bande-annonce du dernier ajout à la gamme Apple TV+ pour enfants et famille :

Alors qu’Apple augmente son pipeline de contenu, nous voyons de plus en plus d’instances de plusieurs versions se produire le même jour. « Hello, Jack » fait ses débuts le 5 novembre aux côtés du nouveau film de Tom Hanks « Finch » et de la troisième saison de « Dickinson ».

