‘Bonjour, Monsieur’ Prince George se lance dans un voyage linguistique avec la rentrée scolaire de septembre | Royale | Nouvelles

Les enfants du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge, fréquentent Thomas’s Battersea, à Londres, qui scolarise des enfants âgés de quatre à treize ans. George, huit ans, et Charlotte, six ans, sont retournés à l’école la semaine dernière pour le début de la nouvelle année scolaire, tandis que le jeune frère, le prince Louis, devrait y assister l’année prochaine une fois qu’il aura quatre ans.

George commencera l’année 4 ce mois-ci et un nouveau programme avec une gamme de nouvelles matières.

Selon le site Web de l’école de Prince George, Thomas’s Battersea, les élèves de sa classe d’âge peuvent apprendre des langues.

Il se lit comme suit : « Au collège, les élèves suivent des cours de langue et de culture, au cours desquels ils découvrent un éventail de langues différentes.

« Les élèves plus âgés reçoivent des cours de langue spécifiques axés sur le français et/ou l’espagnol ainsi que sur les classiques. »

Alors que les étudiants peuvent apprendre le français et/ou l’espagnol, le jeune royal aurait déjà eu une longueur d’avance dans ce dernier grâce à sa nounou.

Les premières capacités du futur roi en espagnol ont déjà été mentionnées par la fière maman Kate, 39 ans.

En 2017, Kate a révélé que George avait déjà appris à compter jusqu’à 10 dans la langue.

Si George a besoin d’aide en français, il peut se tourner vers son père, le prince William, 38 ans, pour obtenir des conseils.

L’école dispose également d’un gymnase sur place, d’une salle de ballet, de deux bibliothèques et d’une aire de jeux sur le toit, ainsi que de cours de poterie, de yoga et même de codage.

Il en coûte 43 860 £ combinés pour George et Charlotte par an.

William et Kate étaient déterminés à donner à leurs enfants une éducation aussi normale que possible.

En entrant dans les portes de l’école, leurs enfants sont traités comme n’importe quel autre enfant, et George et Charlotte adoptent également des noms différents à l’école.

Les enfants ont tous deux des titres royaux complets, Son Altesse Royale le prince George de Cambridge et Son Altesse Royale la princesse Charlotte de Cambridge, mais à l’école, le couple est appelé George et Charlotte Cambridge.

Cette technique a été adoptée par leur William et leur oncle le prince Harry, 37 ans, qui ont utilisé le même style pour leurs noms.

Harry et William ont utilisé le titre de Charles – Wales – comme nom de famille pendant leur scolarité.