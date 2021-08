Bonnaroo 2021 exigera des vaccins COVID-19 ou des tests négatifs

Malgré l’annulation cette semaine de plusieurs événements axés sur la foule, Bonnaroo 2021 devrait toujours démarrer le jeudi 2 septembre – bien que les participants devront montrer qu’ils ont été testés négatifs ou vaccinés contre COVID-19.

Les organisateurs ont récemment divulgué les politiques de santé COVID-19 pour Bonnaroo 2021, qui comprendra des performances des Foo Fighters, Tame Impala et Tyler, le créateur, parmi de nombreux autres actes de grande envergure. En commençant par les conditions d’entrée du festival de Manchester, Tennessee, les détenteurs de billets doivent démontrer qu’ils sont entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus – ce qui signifie qu’au moins deux semaines se sont écoulées depuis qu’ils ont reçu le vaccin Johnson & Johnson à dose unique ou la deuxième dose de les vaccins Moderna ou Pfizer.

Alternativement, les autorités demanderont à ceux qui ne sont pas complètement vaccinés (ou n’ont pas apporté leurs cartes de vaccination) de présenter un test COVID-19 négatif à partir d’un moment au cours des 72 dernières heures. Des tests COVID-19 sur place seront disponibles (pour 40 $ chacun) pour les détenteurs de billets non vaccinés qui n’ont pas la preuve d’un test négatif des trois jours précédents, et les personnes vaccinées et non vaccinées recevront alors un « bracelet de contrôle de santé », qui est requis pour entrer dans Centeroo.

Les personnes testées positives pour le bogue à la porte « recevront un deuxième test (gratuit) pour confirmation », selon le site Web de Bonnaroo. Et si ce deuxième test donne le même résultat, les professionnels de la santé fourniront au participant potentiel “une carte pré-imprimée avec des instructions sur la façon de demander le remboursement de son billet”.

Concernant les masques, Bonnaroo, comme Lollapalooza, «sera exiger des masques dans tous les espaces intérieurs, indépendamment de la vaccination statut” – mais pas à l’extérieur et, à son tour, pendant les représentations elles-mêmes. Les personnes non vaccinées, cependant, devraient «porter un masque en tout temps pendant qu’elles sont à la ferme», bien qu’on ne sache pas comment le personnel a l’intention de faire respecter le protocole pendant les quatre jours, qui a vendu 80 000 billets en 2019 et s’est vendu hors de l’admission générale. et les pass VIP cette année.

Enfin, dans un autre témoignage du désir des organisateurs de minimiser le risque de transmission du COVID-19 à Bonnaroo 2021, les supérieurs ont également publié un « Engagement de santé des fans de Bonnaroo » apparemment strict. Cet engagement demande aux détenteurs de laissez-passer “de ne pas assister au festival” si eux-mêmes ou des membres de leur parti ont été testés positifs pour COVID-19 “ou ont été exposés à une personne testée positive pour COVID-19” dans les 14 jours suivant l’événement.

De même, les fans qui présentent des symptômes du bogue au cours des 48 heures précédant l’événement sont priés de ne pas y assister, tout comme les personnes qui ont « voyagé sur tout territoire international identifié par les gouvernements fédéral ou étatiques ou locaux comme étant soumis à un voyage ou à une quarantaine. avertissements en raison de COVID-19. »

