Bonne affaire Apple : l’iPad Pro (2021) avec M1 bénéficie de 130 € de remise et reste à son prix historique le plus bas | La technologie

L’iPad Pro est l’un des appareils phares d’Apple, surtout maintenant qu’il équipe le nouveau processeur M1, ce qui en fait pratiquement un ordinateur portable.

Avec l’arrivée de l’Apple M1, un processeur qui a révolutionné le monde de l’informatique, l’iPad Pro a fait un grand saut en qualité. Ils sont plus puissants, plus légers et plus performants, et tout cela sans que la marque n’en ait augmenté le prix, ce qui est une excellente nouvelle.

Officiellement, l’iPad Pro 11″ (2021) coûte 879 euros, bien qu’il soit déjà beaucoup moins cher en Espagne grâce aux offres que certains magasins appliquent. C’est le cas d’Amazon, qui le vend à seulement 835 euros, bien que si vous voulez vraiment économiser, il existe un autre magasin qui est allé encore plus loin : le également espagnol Tuimeilibre, qui le vend à seulement 749 euros.

Ils sont pratiquement 130 euros de remise par rapport au tarif officielPlus que remarquable, étant donné qu’il n’y a pas de nouvel iPad Pro en vue et qu’il n’est pas prévu de l’être à court terme, cette tablette a donc une corde pendant un certain temps.

Avec l’iPad Pro, vous pouvez, par exemple, éditer une vidéo 4K en temps réel et sans problème d’aucune sorte, et c’est équipe ce qui est aujourd’hui le processeur le plus puissant que l’on puisse trouver dans une tablette.

L’Apple M1 n’est que l’une des raisons pour lesquelles l’iPad Pro de 2021 vaut la peine d’être acheté, mais il y en a plusieurs autres, et nous les avons vus de première main dans son examen complet.

L’écran Liquid Retina est une autre de ces raisons, quelque chose d’important, surtout si vous allez y travailler au quotidien, quelque chose que vous pouvez faire à l’aide d’un clavier Bluetooth, bien que le meilleur de tous soit évidemment le clavier Apple officiel , assez cher mais aussi beaucoup plus confortable que tout autre.

Tuimeilibre expédie depuis l’Espagne, il arrivera donc dans quelques jours et sans passer par la douane, avec la garantie de deux ans qui est obligatoire pour ce type de produits dans notre pays.

