Bonne affaire : le banc ne ternit pas la valeur marchande de Rattler

Spencer Rattler de l’Oklahoma et D’Eriq King de Miami ont été deux des joueurs de football les plus en vue à tirer profit de la nouvelle ère des sports universitaires en permettant aux athlètes de parrainer.

Un mois et demi après le début de la première saison au cours de laquelle un joueur peut gagner de l’argent grâce à son nom, son image et sa ressemblance, King est absent pour la saison avec une blessure et Rattler, un All-American de pré-saison, est un quart-arrière de sauvegarde.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Une mise en garde pour les entreprises qui cherchent à s’associer à des athlètes universitaires à l’avenir ?

Pas nécessairement.

Ceux qui travaillent avec des athlètes, des écoles et des marques disent que tout sur la rémunération NIL pour les athlètes universitaires évolue toujours, mais le changement de statut de quelques joueurs de haut niveau ne refroidira probablement pas le marché en plein essor.

« Ce sont certains des risques que vous allez prendre en concluant un accord. Mais ces mêmes risques se produisent dans le monde réel des affaires : cette campagne marketing va-t-elle fonctionner ? » a déclaré Lyle Adams, ancien joueur de football de Wake Forest et fondateur de Spry, une société de logiciels que les écoles et les athlètes peuvent utiliser pour surveiller la conformité NIL. « Je pense qu’à mesure que l’espace mûrit, les marques et les athlètes seront en mesure de mieux s’y retrouver à l’avenir. »

Au contraire, la façon dont la saison s’est déroulée pour Rattler et King montre pourquoi il était si important de permettre aux athlètes de capitaliser sur ce qui pourrait être le summum de leur renommée et de leur valeur marchande.

Rattler est entré dans la saison en étant présenté comme un favori du trophée Heisman et un possible choix de repêchage de première ronde de la NFL. Ce n’était qu’une partie de ce qui a fait de lui l’un des joueurs les plus célèbres du football universitaire.

Il avait également cultivé un énorme succès sur les réseaux sociaux, avec 390 000 abonnés Instagram. Opendorse, une entreprise qui fournit une multitude de services NIL à des dizaines d’universités et de collèges de Division I, estime que ce qui suit pourrait rapporter à Rattler 10 000 $ à 20 000 $ pour un poste promotionnel IG.

Rattler a la même agence de marketing qui travaille avec la star des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, qui gère ses opportunités NIL. Un accord avec un concessionnaire automobile de Norman, Oklahoma, lui a valu deux voitures.

Darren Heitner, un avocat du sport et du divertissement basé en Floride, doute que toute entreprise qui s’est associée à Rattler ait des regrets.

« Ces marques ont reçu un très fort retour sur investissement juste au moment où elles ont conclu ces accords », a déclaré Heitner, qui a consulté sur la loi NIL de la Floride. « Ce retour a probablement dépassé toutes leurs dépenses à cette époque seulement. Et c’est un sous-produit de la grande attention portée au NIL dans son ensemble, mais aussi à ces individus en particulier. Et à leur valeur marchande. Et à leur reconnaissabilité. »

Le PDG d’Opendorse, Blake Lawrence, a déclaré que la société collectait toujours des données au cours de cette première année de NIL pour déterminer la corrélation exacte entre les performances et la commercialisation.

Pour certains athlètes, leurs marques personnelles sont déjà si fortes qu’une baisse de performance pourrait ne pas entraîner une baisse correspondante de la valeur NIL, a déclaré Lawrence. Ce à quoi cela ressemble alors que de plus en plus d’athlètes entrent sur le marché NIL, en particulier dans les sports les plus en vue tels que le football et le basket-ball masculin, reste à déterminer.

Même après que Rattler ait été mis sur le banc lors du match du Texas plus tôt ce mois-ci, il a ajouté près de 900 abonnés Instagram. Il est toujours le joueur de football universitaire le plus suivi du pays avec le taux d’engagement du public le plus élevé, a déclaré Lawrence.

Rattler a été l’un des joueurs dont on parle le plus dans le football universitaire cette semaine et ce qu’il fera ensuite (passer pro ? transférer ?) est toujours une énorme histoire.

« Spencer Rattler est toujours le roi du football universitaire en termes de commercialisation », a déclaré Lawrence.

Caleb Williams, le quart-arrière qui a remplacé Rattler contre les Longhorns et a débuté ce week-end contre TCU, est passé de 39 000 abonnés Instagram avant le match du Texas à plus de 65 000 après une autre performance formidable samedi soir.

Rattler reste un sujet de conversation d’une manière qu’il ne sera peut-être plus jamais, même s’il poursuit une carrière réussie dans la NFL.

C’est particulièrement le cas pour King, un quart-arrière trop petit qui sortait d’une blessure au genou. Les chances de King de devenir une star de la NFL pour égaler son statut à Miami au début de cette saison n’étaient pas grandes, et maintenant une blessure à l’épaule a mis fin à sa saison après quatre matchs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Comme beaucoup de stars universitaires, King a une plate-forme qui ne sera probablement jamais plus grande. Ne pas lui permettre de capitaliser sur cela – comme tout autre étudiant peut le faire – c’est pourquoi beaucoup ont décrié les règles de la NCAA interdisant une compensation NIL aux athlètes pendant des décennies. Cela s’est terminé le 1er juillet.

« C’est tellement important pour ces athlètes d’avoir cette opportunité, que ce soit en raison d’une blessure ou d’une mauvaise performance, qu’ils puissent capitaliser sur leur renommée maintenant car rien n’est garanti pour l’avenir », a déclaré Heitner.