Bonne affaire sur la Fitbit Versa 3, l’une des meilleures montres connectées sportives : elle descend à seulement 169 € sur Amazon | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous voulez une montre connectée qui mesure avec précision vos entraînements et votre santé, Fitbit est une marque à considérer. L’un de leurs derniers modèles est maintenant à un prix avantageux sur Amazon.

Fitbit est l’une des principales marques du secteur des montres et bracelets intelligents, avec une bonne réputation depuis plus d’une décennie, et c’est que ses appareils ont une réputation irréprochable en matière de précision.

La Fitbit Versa 3 est aujourd’hui sa meilleure montre connectée, bien que son prix soit inférieur à ce à quoi on pourrait s’attendre en voyant ses fonctionnalités. Petit à petit, il accumule les remises jusqu’à ce qu’il ne soit plus que 169 euros sur Amazon, mais uniquement en gris mauve avec des bracelets interchangeables si vous préférez en obtenir un dans une autre couleur.

Montre intelligente pour athlètes avec suivi sportif, GPS, capteur de fréquence cardiaque et niveau d’oxygène dans le sang. L’une des meilleures montres pour faire toutes sortes de sports et maintenir une vie active.

C’est avant tout une montre de sport et de fitness qui permet de mesurer des dizaines d’activités et qui dispose du meilleur logiciel de son secteur, avec des formations, des conseils et une communauté qui partage ses expériences en ligne.

Bien sûr, la livraison est gratuite si vous l’achetez sur Amazon, bien que si vous êtes pressé, il est préférable de vous inscrire au mois d’essai gratuit d’Amazon Prime.

Assistant virtuel, 20 sports et un large répertoire d’applications

Il ne fait aucun doute que l’Apple Watch Series 6 est aujourd’hui la référence en matière de montres connectées, même si cette Fitbit Versa 3 n’a pas grand-chose à envier, et qu’elle coûte moins de la moitié.

Par exemple, vous pouvez y installer des applications comme Spotify ou Uber, mais pas seulement : sa durée de vie de la batterie est de six jours, bien supérieure à ce qui est habituel dans ce secteur.

Il dispose de 20 activités sportives quantifiables avec son GPS, parmi lesquelles se distingue la course à pied, qui mesure assez précisément avec des cartes interactives qui montrent où vous avez le plus travaillé et qui contrôle également vos zones de fréquence cardiaque.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’achat d’une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Sur la Fitbit Versa 3, vous pouvez contrôler la lecture de musique sans avoir à sortir votre téléphone de votre poche.

Il mesure également la SpO2, ce que font de plus en plus de montres mais qui reste une fonctionnalité premium, surtout si les données qu’il fournit sont fiables, comme dans ce cas.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.