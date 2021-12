. Happy New Year 2022 : Images et phrases à partager.

Aujourd’hui, 31 décembre, des millions de familles à travers le monde se réunissent avec leurs proches pour dire au revoir à 2021 et accueillir une nouvelle année pleine de résolutions et de rêves. Bonne année 2022 !

S’il est vrai que l’année 2021 a été pleine de grands défis en raison de la pandémie de coronavirus, il y a encore de nombreuses raisons de remercier pour tout ce qui s’est passé tout au long de ces douze mois qui se sont écoulés jusqu’à aujourd’hui.

Les familles hispaniques reçoivent généralement le Nouvel An avec de grandes célébrations au cours desquelles elles ne peuvent pas manquer les plats typiques et la musique traditionnelle de leurs pays, des rituels pour attirer la prospérité et même trouver un nouvel amour, ainsi qu’elles assistent généralement à des services religieux pour exprimer votre appréciation pour chacun des bénédictions que vous avez reçues au cours de l’année que vous laissez derrière vous.

Bonne année 2022 : Phrases et images à partager avec vos proches

Nous présentons ici les meilleures images et phrases à partager avec vos proches via Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Dédiez un message à ces vrais amis

« Si vous voulez une année de prospérité, plantez du blé. Si vous voulez dix ans de prospérité, plantez des arbres fruitiers. Si vous voulez une vie prospère, plantez des amis. Bonne année 2022 !« .

Sourire dans les mauvais moments

« Ami, souris, parce que tout le mal est enfin fini. Préparez-vous pour une année pleine de joies et de bonnes nouvelles, je continuerai d’être à vos côtés pour en profiter tous. Bonne année 2022 !« .

Un message émotionnel des parents à leurs enfants

« Avant qu’il ne soit minuit, je veux que vous sachiez qu’il n’y a pas de force dans la nature ou de joie dans le monde qui se compare à l’immense amour que j’ai pour vous en tant que mère/père. Bonne année 2022 !« .

A mes chers frères

« Je ne voulais pas manquer ce soir sans t’envoyer ce message. Malgré la distance, je veux que vous sachiez que ma vie ne serait pas la même si je ne vous avais pas, chers frères et sœurs. J’espère que vous avez une bonne année 2022!« .

J’espère vous accompagner pour matérialiser vos rêves

«Je sais que vous avez beaucoup de rêves que vous souhaitez réaliser et aujourd’hui à minuit avec chacun des raisins, je demanderai que vos souhaits soient exaucés et que Dieu me permette de vous accompagner à chaque étape. Bonne année 2022, mon amour ».

L’espoir doit toujours nous guider dans ce voyage qu’est la vie

« Peu importe les problèmes auxquels nous sommes confrontés, car tant qu’il y aura de l’espoir, nous verrons cette lumière qui nous dit qu’au bout du tunnel le plus sombre, tout ira bien. Bonne année 2022 !« .

Une année mathématique

« Je vous souhaite une nouvelle année mathématique : ajoutez toutes sortes de plaisirs, soustrayez toute sorte de douleur, multipliez le bonheur par mille et divisez l’amour entre tous vos proches. Bonne année 2022 !« .

Dessine l’avenir auquel tu aspires

« Que l’année à venir soit une toile vierge sur laquelle nous pourrons réécrire avec détermination et bonheur notre passage dans la vie. Bonne année 2022 !« .

Je te souhaite le meilleur

«Je vous souhaite 12 mois de plaisir, 52 semaines d’excitation, 365 jours de rire, 8 760 heures de bonne chance, 525 600 minutes de joie et 31 536 000 secondes de succès. Bonne année 2022 !« .