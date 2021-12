Bonne année 2022 : Souhaits, citations, statut WhatsApp, messages Telegram

Ceux qui craignent de perdre l’occasion de porter leur dernière robe à l’occasion peuvent à la place s’habiller chez eux et illuminer également la perspective sobre de leur sweet home.

Il nous reste moins de 12 heures avant d’entrer dans l’année 2022 avec de la jubilation, de nouvelles résolutions, des promesses, de l’espoir et un peu de peur quant à ce que l’année prochaine nous réserve. Alors que le monde pensait pendant une brève seconde que nous avions dépassé la pire phase de la pandémie, le Covid-19 à l’arrière d’une variante différente a frappé à nos portes à un moment où le monde se préparait pour la célébration, les fêtes et les fêtes. ensembles. Cependant, tout n’est pas si sombre. Revenons à l’année 2020 où nos proches étaient coincés à différents endroits et nous aspirions à leur présence pendant des mois sans aucun répit.

Au moins, cette nouvelle année, nous pouvons célébrer la journée avec tous les membres de notre famille sous un même toit, face au feu de joie pour braver l’hiver froid. D’autres délices dont la journée est commémorée comme des gâteaux, des pâtisseries, des boissons, des chocolats sont également à notre portée.

Ceux qui craignent de perdre l’occasion de porter leur dernière robe à l’occasion peuvent à la place s’habiller chez eux et illuminer également la perspective sobre de leur sweet home. Quant à envoyer les vœux à nos collègues, amis et parents éloignés, les moyens ne s’arrêtent jamais, de l’appel vidéo WhatsApp aux réunions de groupe Zoom. Voici quelques salutations et messages que vous pouvez partager avec vos proches au début de l’année 2022.

Que l’année 2022 comble tous vos désirs et vous apporte le bonheur ! Bonne année 2022

Puissions-nous avoir la force et la puissance de survivre et de briller pendant la pandémie comme nous l’avons fait l’année dernière ! Bonne année 2022

Je vous souhaite bonne chance et courage pour concrétiser vos résolutions du Nouvel An. Bonne année 2022

Que la gaieté, le rire, la joie et le contentement vous soient donnés, à vous et à votre famille, par le Dieu bienveillant. Bonne année 2022

Laissons passer les tribulations, les moments difficiles et la misère de l’année écoulée. En cette nouvelle année, espérons un avenir heureux et prospère. Acclamations! Bonne année 2022

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.