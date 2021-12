. Bonne année 2022 : Versets bibliques à partager.

Il ne reste que quelques heures pour dire au revoir à l’année 2021 et accueillir chaleureusement les Nouvel An 2022. Le réveillon du Nouvel An est l’une des célébrations les plus importantes pour toutes les familles latino-américaines du monde entier.

Chaque 31 décembre, des milliers d’Hispaniques rencontrent leurs proches pour célébrer et remercier pour chacune des bénédictions qu’ils ont reçues au cours des douze mois de chaque année.

L’une des traditions les plus courantes dans les foyers hispaniques est de lire les versets de la Bible en signe de gratitude pour tout ce que nous avons vécu au cours de l’année que nous avons laissée derrière nous, ceci pour commencer une nouvelle année vibrante de gratitude et de positivisme.

Nous avons sélectionné quelques versets bibliques afin qu’ils servent d’inspiration pour ces nouveaux 365 jours et que nous puissions rafraîchir et renouveler notre relation avec Jésus en approfondissant notre engagement à marcher avec Lui en ce début.

Voici les meilleurs versets bibliques à partager avec votre famille et vos proches via les réseaux sociaux ou WhatsApp :

Confiance en Christ

« Chaque personne qui est en Christ est une nouvelle création. L’ancien est passé, le nouveau est arrivé. Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui dans le Christ et qui nous confie le message de la réconciliation ». – 2 Corinthiens 5:17.

Avec foi en ce qui est à venir

« Frères, je ne prétends pas moi-même l’avoir déjà réalisé ; Mais je fais une chose : oublier certainement ce qui reste, et tendre la main à ce qui est devant, je continue vers le but, vers le prix de la vocation suprême de Dieu en Jésus-Christ ». – Philippiens 3 : 13-14.

Tout a son moment

« Sous le soleil, il y a un temps pour tout et un temps pour tout faire : le temps de naître et le temps de mourir ; le temps de planter et le temps de déraciner ce qui est planté ; le temps de tuer et le temps de guérir ; le temps de démolir et le temps de construire ; le temps de pleurer et le temps de rire ; le temps de gémir et le temps de danser ; le temps de jeter des pierres et le temps de les ramasser ; temps pour les câlins et temps pour s’abstenir; temps à chercher et temps à perdre ; le temps de conserver et le temps de jeter ; le temps de déchirer et le temps de coudre ; le temps de se taire et le temps de parler ; le temps d’aimer et le temps de haïr ; temps pour la guerre et temps pour la paix. Au final, quel bénéfice en retire un de vos soins ? ». – Philippiens 3 : 1.

L’éternité dans leurs coeurs

« J’ai commencé à considérer la tâche que Dieu impose aux hommes de les humilier. Tout ce qu’il fait vient en son temps ; mais il a mis l’éternité dans leurs cœurs, et l’homme ne trouve pas le sens de l’œuvre divine du début à la fin ». – Ecclésiaste 3:11.

Laisser le passé derrière

« Mais ne vous souvenez plus du passé, ou ne rêvez plus de choses d’autrefois. Parce que je fais une nouvelle chose qui apparaît déjà : tu ne la remarques pas ? Oui, je tracerai un itinéraire dans la nature sauvage et j’étendrai des prairies dans le désert. Les animaux sauvages me féliciteront, qu’ils soient loups ou hiboux, car je donnerai de l’eau au désert et des rivières couleront dans les terres arides pour donner à boire à mon peuple élu. Alors le peuple que j’ai formé me chantera des louanges ». – Isaïe 43 : 18-19.