Bonne année pour CCI, les producteurs de coton ont gagné: Pradeep Kumar Agrawal, CMD, Cotton Corporation of India

La saison cotonnière de 2020-2021 est presque terminée et a été assez mouvementée pour la Cotton Corporation of India (CCI). Pradeep Kumar Agrawal, CMD, CCI, s’est entretenu avec Nanda Kasabe de FE au sujet de la saison qui a initialement commencé avec des prix bas du coton et va dépasser le prix de soutien minimum (MSP). Extraits:

Comment décririez-vous la campagne cotonnière de 2020-2021 et comment a-t-elle auguré pour la Cotton Corporation of India?

Ce fut une bonne année pour la Cotton Corporation of India (CCI). Les producteurs de coton ont gagné cette année. Au cours de la saison cotonnière 2020-2021, CCI a acheté 92 balles de lakh dans le cadre des opérations MSP. Au cours des six dernières semaines, les prix du coton ont été bien au-dessus du MSP, et actuellement ils sont de 15 à 20% au-dessus du MSP. Par conséquent, l’intervention de l’agence n’a pas été requise après la mi-février. Ainsi, les agriculteurs reçoivent entre 6 400 Rs et 6 500 Rs par quintal, contre un MSP de 5 825 Rs par quintal. Au départ, les sources du commerce et du marché s’attendaient à ce que CCI soit obligée d’acheter au moins 1,5 million de balles de crore, mais comme les agriculteurs obtiennent un bon prix des forces du marché lui-même, l’intervention du MSP n’est pas nécessaire maintenant.

Comment décririez-vous le comportement des prix du produit cette saison?

Au départ, les prix du coton étaient bien inférieurs au MSP, mais maintenant ils se situent à 15-20% au-dessus du MSP. Les prix indiens sont toujours les plus compétitifs au monde. Le coton indien est toujours le prix le plus raisonnable au monde, et l’industrie obtient également du coton de bonne qualité à un prix constant. C’est pourquoi je pense qu’ils obtiennent également de bonnes marges sur le fil. Des usines ont signalé qu’elles obtenaient de bonnes marges pour la première fois.

Quelles sont les raisons de la hausse des prix? La saison a commencé avec une décision sur le coton en dessous du MSP et cela a augmenté plus tard?

Les prix étaient plus bas au cours de la dernière année en raison de la pandémie, lorsque les usines ont été fermées pendant près de deux mois et demi. Ce n’était pas seulement en Inde mais dans le monde entier. Les prix internationaux à cette époque étaient descendus au niveau de 50 cents la livre, qui s’est progressivement amélioré, et maintenant les prix internationaux ont atteint le niveau de pointe de 96 cents la livre en raison de la demande. Mais, ces derniers jours, il a encore baissé de 10 cents et se situe toujours entre 84 et 85 cents la livre, soit environ Rs 50 000 par bonbon.

Mais le coton indien est toujours disponible entre 46 000 Rs et 47 000 Rs par bonbon et reste compétitif. En raison de la pandémie, la demande a augmenté car le coton indien est compétitif. Un autre facteur qui a conduit à la hausse des prix est que la récolte pakistanaise a été gravement endommagée. De plus, les stocks, qui s’étaient accumulés pendant la pandémie, ont commencé à s’épuiser. Au début de la saison, les stocks étaient de l’ordre de 120 balles de lakh, ce qui devrait descendre à 90-95 balles de lakh. À l’heure actuelle, CCI a à peine 47 balles de lakh.

CCI a annoncé une correction des prix du coton cette semaine. Pouvez-vous partager quelques détails là-dessus?

CCI a réduit le prix de vente du coton en tant que «correction ponctuelle» de Rs 800 à Rs 1 100 par bonbon. Les prix internationaux du coton avaient augmenté de près de 12% au cours des deux derniers mois et avaient baissé au même rythme. CCI n’a pas augmenté les prix dans cette mesure. Étant donné que les prix CCI n’ont augmenté que d’environ 2%, il a réduit les prix de [about] 2%. Le montant de la réduction des prix diffère selon la variété de coton. Par conséquent, le coton de 29 mm est maintenant disponible à environ Rs 42 000 par bonbon.

Quelle est la demande d’exportation de coton et quelle est votre opinion sur le marché?

L’Inde a pu exporter du coton de bonne qualité cette année vers le Bangladesh, la Chine, entre autres. Le pays a pu exporter 45 balles de lakh. Il reste encore six mois. Les exportations de coton peuvent aller jusqu’à 65 à 70 balles de lakh. Les prix indiens sont compétitifs. Le Bangladesh organisera une exposition. Cela pourrait attirer les entreprises cotonnières d’Inde. En outre, géologiquement et géographiquement, il est très compétitif. Nous avons également envoyé environ 20 000 balles au Bangladesh par train. Le protocole d’accord avec le gouvernement est en cours. Cette vente a été réalisée dans le cadre d’un appel d’offres mondial. Les autres exportations se font par voie d’appels d’offres, c’est-à-dire que les commerçants achètent chez nous et exportent.

Qu’en est-il des ventes commerciales de CCI?

L’amélioration des prix a contribué à réduire les pertes de MSP. Sinon, cela aurait entraîné plus de fardeau pour le gouvernement. La perte globale sera là, mais elle a contribué à atténuer les pertes dans une certaine mesure.

Voyez-vous une nouvelle hausse des prix?

À mon avis, les prix sont à un niveau très raisonnable. Rs 45 000 à Rs 46 000 par bonbon est un niveau de prix normal après la haute saison chaque année. Il n’y a aucune anomalie dans le prix. L’industrie elle-même paie 6 000 Rs par quintal pour le Kapas (coton brut). Cela signifie que le coton est viable pour eux à ces taux et qu’ils obtiennent des marges raisonnables dans le segment de la filature. Sinon, CCI aurait poursuivi ses activités MSP.

Comment ont été les arrivages de coton à ce jour et la taille de la récolte indienne pour la saison 2020/21?

Les arrivées ont été dans la gamme de 320 balles de lakh et la récolte, selon les estimations du Comité sur la production et la consommation de coton (CCPC) – un organisme représenté par les producteurs, les commerçants, l’industrie textile et les fonctionnaires des ministères du textile et de l’agriculture – est de 371 lakh balles. La réunion du CCPC se tiendra probablement sous peu. Les arrivées se sont sensiblement réduites. Les arrivées, qui étaient d’environ 2 balles de lakh à 2,5 balles de lakh par jour, sont tombées à 50 000 balles par jour. D’ici la fin du mois d’avril, les arrivées seront complètement effacées. Seule une récolte d’été de 5 à 6 balles de lakh provenant d’États comme le Gujarat, le Tamil Nadu Karnataka peut encore se poursuivre. La plupart des arrivées devraient être terminées en avril.

