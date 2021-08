Bonne chance pour dormir après avoir regardé ce thriller d’horreur Netflix violent • .

Netflix a rencontré un succès considérable en investissant davantage dans le contenu coréen ces dernières années. En offrant aux abonnés des émissions à succès telles que Crash Landing on You, Vincenzo et It’s Okay to Not Be Okay – avec la liste des drames et des films coréens à ne pas manquer s’allongeant au fil des semaines. Parmi les nombreux ajouts futurs très attendus à cette catégorie sur Netflix, un remake coréen de l’original en espagnol Money Heist arrivera également bientôt sur le streamer. En attendant, une autre franchise coréenne très populaire est la série Netflix Kingdom, qui vient d’apporter quelque chose de nouveau aux fans ces dernières semaines: une “suite parallèle” autonome. Celui qui se situe entre les saisons 2 et 3 de la série, au cœur de laquelle se trouve une épidémie de zombies à la suite des événements de la dynastie Joseon en Corée (de 1392 à 1897).

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une réduction rare – ne manquez pas cette occasion ! Prix ​​catalogue :49,99 $ Prix :37,99 $ Vous économisez :12,00 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

La série Netflix Kingdom obtient une suite latérale de long métrage

Soit dit en passant, la série n’est pas seulement si populaire qu’elle a sa propre spéciale. Un RPG d’action en ligne basé sur la série Kingdom arrive également bientôt sur les PC et les plateformes mobiles (ce qui coïncide d’ailleurs avec le plan de Netflix de proposer bientôt des jeux vidéo en plus des films et des émissions de télévision). Le jeu s’appellera Kingdom: The Blood, et une bande-annonce vient de sortir – suggérant que celle-ci sera très amusante à jouer.

Pendant ce temps, l’épisode spécial de la série Netflix Kingdom – Kingdom: Ashin of the North – est sorti aux États-Unis il y a environ un mois. D’après la description officielle de Netflix : « Ashin et son père font partie d’une tribu étrangère qui s’est installée dans le royaume de Joseon. Leur rencontre avec une mystérieuse maladie entraîne Ashin sur la voie de la trahison, des préjugés et de la vengeance.

La vengeance ne meurt jamais. Kingdom: Ashin of the North, un épisode spécial Kingdom, arrive le 23 juillet, uniquement sur Netflix. 🧟‍♂️🧟‍♀️ pic.twitter.com/j5XVsDo7d8 – Netflix Malaisie (@NetflixMY) 22 juin 2021

Pour comprendre cela, vous devez vraiment consulter le reste de la série Kingdom elle-même. Il y a des zombies, mais c’est aussi un drame d’époque avec beaucoup d’action et d’intrigues politiques.

L’histoire

La prémisse de base ici: le «royaume» titulaire de la série est en proie à la corruption et à la famine. Il y a une mystérieuse rumeur sur la mort du roi qui commence à se répandre. Tout comme une étrange peste qui transforme ses victimes en zombies. Et affamé de chair. Dépouillé de son pouvoir, le prince héritier déchu entreprend d’aller au fond de tout. Et pour sauver ses compatriotes.

Les critiques ont suffisamment bien reçu cette émission pour que l’on décrive même Kingdom comme la série parfaite pour se gaver si vous manquez Game of Thrones. Le meilleur de tous? Vous n’avez pas besoin de faire un investissement énorme pour décider si vous êtes un fan de la série ou non. C’est parce que la saison 1 s’étend sur seulement six épisodes. « À seulement six épisodes », note Thrillist, « il ne souffre pas du tout du phénomène frustrant connu sous le nom de« ballonnement Netflix ». va vraiment vous choquer.