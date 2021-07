Bonne chance pour dormir après avoir regardé le nouveau film d’horreur effrayant de Netflix • .

Dans les premières secondes de la bande-annonce du nouveau film Netflix Fear Street Part 1 : 1994, un adolescent prévient frénétiquement l’un de ses amis : une fille a tué un groupe de personnes au centre commercial hier soir !

Centre commercial? Vérifier. Tueur en liberté ? Vérifier. Des ados qui se regroupent pour aller au fond des choses ? Bienvenue dans tant de films d’horreur parmi les plus mémorables. Et au dernier titre effrayant de Netflix, basé sur la série de livres à succès de RL Stine. Cela survient alors que les fans d’horreur profitent récemment d’une récolte exceptionnelle de nouvelles versions animées de la plus grande plate-forme de streaming au monde. Y compris L’armée des morts de Zack Snyder, ainsi que d’autres sur lesquels nous avons écrit ces derniers jours, notamment la série Netflix sanglante et remplie de zombies Black Summer. Et The Seventh Day, un titre d’horreur totalement effrayant mettant en vedette Guy Pearce sur un prêtre inexpérimenté et une possession démoniaque.

La trilogie Netflix Fear Street

Comme indiqué ci-dessus, Fear Street est en fait une trilogie Netflix en trois parties qui constituera une session de frénésie épique pour les fans du genre. Le premier des trois films de la série a été diffusé le 2 juillet. Et il figure déjà en tête du classement des 10 meilleurs films du service.

L’intrigue : Les personnages vivent dans une ville appelée Shadyside. Les trois films raconteront des histoires distinctes et remonteront le temps. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la première partie se déroule en 1994 et le casting comprend Kiana Madeira, Olivia Scott Welch et Benjamin Flores Jr. Le deuxième film de la série fera ses débuts sur Netflix le 9 juillet, tandis que le troisième arrive en juillet. 16.

Pouvez-vous deviner comment commence la première partie ? C’est vrai, avec le meurtre d’une jeune femme. C’est ce qui nous entraîne dans la mythologie de la ville. Qui comprend également une sorcière morte nommée Sarah Fier (prononcé “Fear”) qui le hante.

Ce que disent les critiques

Dans un univers alternatif où la pandémie de coronavirus n’a jamais eu lieu, ces trois films étaient censés être sortis en salles. Néanmoins, nous y sommes. Et jusqu’à présent sur Rotten Tomatoes, Fear Street Part One a un score de 85% de critiques (basé sur 67 avis). Le film “donne le coup d’envoi à la trilogie de manière prometteuse, honorant le matériel source avec beaucoup d’attrait rétro slasher”, lit le “consensus des critiques” de Rotten Tomatoes.

Malheureusement, le public n’a pas répondu aussi favorablement. Le score d’audience de Rotten Tomatoes pour la première partie n’est que de 64%, sur la base de plus de 250 notes.

Si vous souhaitez découvrir les cinq premières minutes de Fear Street Part One, vous pouvez le faire gratuitement ci-dessous. Et vous avez encore quelques jours pour terminer le premier film, avant que la deuxième partie ne soit diffusée vendredi. D’après la description de Netflix de la deuxième partie : « L’école est finie pour l’été et les activités au Camp Nightwing sont sur le point de commencer. Mais quand un autre Shadysider est possédé par l’envie de tuer, le plaisir au soleil devient un horrible combat pour la survie.

“Cela a commencé comme une farce et s’est terminé par un meurtre.” Les 5 premières minutes de FEAR STREET Part 1: 1994 sont ici pic.twitter.com/7E1skixSbE – NetflixFilm (@NetflixFilm) 30 juin 2021

