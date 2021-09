Bonne fête des enseignants 2021 : citations, messages pour honorer votre mentor à vie

in

La journée des enseignants est l’anniversaire de Radhakrishnan

Les enseignants jouent un rôle important dans les années de formation d’un individu. Ils influencent leur processus de pensée, façonnent leur personnalité et font d’eux l’être humain qu’ils sont. Le 5 septembre est célébré chaque année comme la Journée des enseignants pour honorer le lien entre les enfants et leurs mentors qui influencent la vie de plusieurs manières.

Le 5 septembre marque également l’anniversaire de Sarvapalli Radhakrishnan, qui était également le deuxième président de l’Inde. Radhakrishnan est resté enseignant toute sa vie et croyait que les enseignants forment les meilleurs esprits de la nation. En Inde, le 5 septembre est marqué comme la Journée des enseignants, tandis que la Journée mondiale des enseignants est célébrée chaque année le 5 octobre.

Voici quelques messages pour honorer et montrer de la gratitude à tous les mentors et enseignants

« Ce que j’ai appris de vous a fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Vos enseignements ne seront jamais effacés de mon esprit.

Les vrais enseignants sont ceux qui nous aident à penser par nous-mêmes – Dr. Sarvepalli Radhakrishnan

“Rappelons-nous : un livre, un stylo, un enfant et un enseignant peuvent changer le monde.” – Malala Yousafzai

“Je trouve de l’encouragement et de l’amour pour une seule personne et cette personne c’est vous, bonne fête des enseignants”

“Le rêve commence avec un enseignant qui croit en vous, qui vous tire et vous pousse jusqu’au prochain plateau, vous poussant parfois avec un bâton pointu appelé ‘vérité’.” –Dan plutôt

« Ceux qui savent, le font. Ceux qui comprennent, enseignent. –Aristote

« Vous n’êtes pas seulement notre professeur, vous êtes notre ami, philosophe et guide, tous moulés en une seule personne, nous vous serons toujours reconnaissants pour votre soutien. Bonne fête des enseignants !

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.