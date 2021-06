Bonne fête des pères 2021 : des images à partager

. Oliver H., 42 ans, un employé fédéral marié en congé de paternité de 6 mois, joue avec l’une de ses filles de 14 mois, Lotte, pendant le petit-déjeuner à leur domicile le 31 août 2010 à Berlin, en Allemagne.

Un papa, ce qu’on appelle un papa, est un surhomme, car il peut répondre rapidement à une question sur la biologie, suivie d’une autre sur les mathématiques. C’est un super héros qui se déguise en Superman et reste éveillé en attendant que ses enfants reviennent de la fête.

Un père est une étrange combinaison de raison et de sentiments, c’est celui qui sait dire non quand c’est juste et sait dire oui quand c’est approprié. Un papa piétine fort quand il fait son devoir et marche sur la pointe des pieds la nuit à l’abri des petits corps froids. Il est le seul dans la maison à poursuivre une souris jusqu’à ce qu’il l’attrape, même s’il meurt de peur à l’intérieur.

Un père est une figue qui semble dure à l’extérieur et qui est pure douce à l’intérieur, c’est un chef d’orchestre, il est le constructeur d’un nid, il est le maître de l’école de la vie. Les papas ont des portefeuilles pleins de photos, de cartes, de téléphones, de rendez-vous, d’engagements, de moins d’argent. Un père a beaucoup de mère, même s’il a le corps d’un homme.

S’il faut changer les couches, il les change, quand le fils pleure, il est le refuge, quand le fils rit, il est la compagnie. Être père, c’est jouer le rôle de roi dans la vie, pas de royaume ; mais d’amour, de compréhension et de raison.

C’est pourquoi pour exalter cet homme bon qui t’a pris par la main pour t’apprendre à traverser la vie, ce dimanche prochain 20 juin, on célèbre la fête des pères, toi, fils de son cœur ! entre les deux.

Bonne fête des pères.

