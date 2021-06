Bonne fête des pères 2021 : des phrases à partager

. Michael Fashion de l’équipe de combat de la 3e brigade de l’armée américaine, 1re division d’infanterie, tient sa fille de 5 ans Malia Banks

La fête des pères est une journée très spéciale au cours de laquelle tous les enfants veulent faire sentir à leurs parents qu’ils sont uniques et spéciaux. Ce jour pour leur exprimer un mot passionnant qui révèle toute l’admiration et le respect que nous éprouvons pour eux, c’est peut-être le meilleur des présents, car ce sont des expressions qui seront à jamais tatouées au plus profond de leur être.

Le 20 juin prochain, jour de la fête des pères, rappelons à papa à quel point nous l’aimons, à quel point sa présence est importante dans notre vie et dans celle de la famille, et que nous aimerions que le temps ne passe pas pour se sentir protégé et guidé dans son expérience et sa sagesse.

La fête des pères 2021 c’est ce dimanche 20 juin

Pour honorer votre père en ce jour spécial, une sélection de 16 phrases est organisée, afin que vous le dédiiez comme le meilleur de tous les cadeaux que vous puissiez lui offrir, car cela va de cœur à cœur.

15 phrases à partager avec papa :

1. “Au paradis, juste après Dieu, vient un papa.”

2. “Qu’il est bon, même parmi les pauvres, d’être le fils d’un bon père !”

3. « Pour mon héros inconditionnel, mon gardien et mon plus fidèle admirateur. Félicitations pour la fête des pères !”

4. « Je sais qu’être père n’est pas toujours facile, je t’ai donné beaucoup de travail, mais dans toutes mes chutes j’ai trouvé tes mains pour te relever. Merci!”

5. « Merci, papa, de ne pas m’avoir dit comment vivre. Tu as vécu et m’a appris avec ton exemple”

6. “Papa, tu es plus qu’un bon, tu es tout un océan de sagesse et d’expérience pour nous guider à travers les rochers et les épines.”

7. “J’ai des souvenirs d’enfance dans lesquels je te voyais comme un géant, aujourd’hui que je suis adulte… je te vois encore plus grand”

8. « Les parents ne se consacrent qu’un jour par an, mais ils consacrent chaque jour de leur vie à leurs enfants. Si vous lisez ceci, vous êtes le meilleur père du monde.”

9. “Un père est quelqu’un qui vous soutient lorsque vous pleurez, qui vous gronde lorsque vous enfreignez les règles, qui brille de fierté lorsque vous réussissez et qui a confiance en vous, même lorsque vous ne le faites pas.”

10. « Tout ce que je vous souhaite, c’est que nous puissions passer plus de temps ensemble, que je puisse passer plus de temps avec vous et que vous continuiez à sourire de votre beau sourire. Profite de ta journée!”

11. « Merci de m’avoir éduqué comme ça. Je suis fier de qui je suis et je te le dois”

12. “Merci papa de m’avoir appris plus que Google”

13. “À tous les parents cool, grincheux, ventres, protecteurs et le pire de tous, les parents d’Instagram : bonne journée !”

14. “Tu es un arrière-grand-père et un super-grand-père, même si tu ne connais pas ce dernier”

15. « Tu m’as appris à faire du vélo, tu m’as aidé à faire mes devoirs et tu as même guéri mes blessures… Tu ne veux pas aussi me payer les factures de voiture, non ? Eh bien, je vais me contenter de vous pour continuer à me donner votre amour inconditionnel. Mais n’oubliez pas les lettres sur la voiture ».

16. “Ce n’est pas la chair et le sang, mais le cœur, qui fait de nous des parents et des enfants.”

LIRE LA SUITE : Bonne fête des pères 2021 : quand est la fête des pères ?